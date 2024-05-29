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В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg
В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg
Украине нужно как минимум 60 истребителей для защиты линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит агентство | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:28+0300
2024-05-29T16:29+0300
вооружения
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине нужно как минимум 60 истребителей для защиты линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит агентство Bloomberg.Зеленский ранее заявлял агентству Reuters, что ВСУ необходимо 12-130 западных самолетов."Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - сказал Подоляк.При этом, подчеркнул он, оптимальной была бы поставка 100-120 истребителей.
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f-16, истребители, всу
Вооружения, F-16, истребители, ВСУ
16:28 29.05.2024 (обновлено: 16:29 29.05.2024)
 
В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg

Bloomberg: Подоляк просил Запад предоставить ВСУ 60 истребителей для защиты линии фронта

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине нужно как минимум 60 истребителей для защиты линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит агентство Bloomberg.
Зеленский ранее заявлял агентству Reuters, что ВСУ необходимо 12-130 западных самолетов.
"Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - сказал Подоляк.
При этом, подчеркнул он, оптимальной была бы поставка 100-120 истребителей.
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