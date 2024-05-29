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В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg
В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg
Украине нужно как минимум 60 истребителей для защиты линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит агентство | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:28+0300
2024-05-29T16:28+0300
2024-05-29T16:29+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине нужно как минимум 60 истребителей для защиты линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит агентство Bloomberg.Зеленский ранее заявлял агентству Reuters, что ВСУ необходимо 12-130 западных самолетов."Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - сказал Подоляк.При этом, подчеркнул он, оптимальной была бы поставка 100-120 истребителей.
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f-16, истребители, всу
Вооружения, F-16, истребители, ВСУ
В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg
Bloomberg: Подоляк просил Запад предоставить ВСУ 60 истребителей для защиты линии фронта
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине нужно как минимум 60 истребителей для защиты линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит агентство Bloomberg.
Зеленский ранее заявлял агентству Reuters, что ВСУ необходимо 12-130 западных самолетов.
"Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта", - сказал Подоляк.
При этом, подчеркнул он, оптимальной была бы поставка 100-120 истребителей.
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