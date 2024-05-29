https://1prime.ru/20240529/kprf-848622772.html

В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения

В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения - 29.05.2024, ПРАЙМ

В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения

Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T05:35+0300

2024-05-29T05:35+0300

2024-05-29T05:38+0300

налоги

кпрф

минфин рф

ндфл

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/27/832832785_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3168cf9ec60a60d2e9b36d12e7022dbf.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не нравится, что от НДФЛ не будут освобождены лица с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже. Во вторник финансовое ведомство обнародовало предложения о переходе к расширенной прогрессии НДФЛ. Ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, самая высокая ставка в 22% будет применяться к доходам выше 50 миллионов рублей. "Не то, что мы ожидали. Первое — это то, что нет освобождения от подоходного налога лиц, которые получают на уровне прожиточного минимума и ниже... Будем обсуждать (во фракции — ред.), я не думаю, что мы такой вариант поддержим", — сказал депутат. Вместе с тем согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в РФ.

https://1prime.ru/20240528/nalog-848618102.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кпрф, минфин рф, ндфл