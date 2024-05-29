https://1prime.ru/20240529/kprf-848622772.html
В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения
В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения - 29.05.2024, ПРАЙМ
В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения
Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T05:35+0300
2024-05-29T05:35+0300
2024-05-29T05:38+0300
налоги
кпрф
минфин рф
ндфл
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/27/832832785_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3168cf9ec60a60d2e9b36d12e7022dbf.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не нравится, что от НДФЛ не будут освобождены лица с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже. Во вторник финансовое ведомство обнародовало предложения о переходе к расширенной прогрессии НДФЛ. Ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, самая высокая ставка в 22% будет применяться к доходам выше 50 миллионов рублей. "Не то, что мы ожидали. Первое — это то, что нет освобождения от подоходного налога лиц, которые получают на уровне прожиточного минимума и ниже... Будем обсуждать (во фракции — ред.), я не думаю, что мы такой вариант поддержим", — сказал депутат. Вместе с тем согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в РФ.
https://1prime.ru/20240528/nalog-848618102.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/27/832832785_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_0f9345c095dc3b7af9efbf3b2e21df84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кпрф, минфин рф, ндфл
Налоги, КПРФ, Минфин РФ, НДФЛ
В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения
Депутат Куринный: идея Минфина по налоговым изменениям — не то, чего ждала КПРФ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не нравится, что от НДФЛ не будут освобождены лица с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже.
Во вторник финансовое ведомство обнародовало предложения о переходе к расширенной прогрессии НДФЛ. Ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, самая высокая ставка в 22% будет применяться к доходам выше 50 миллионов рублей.
"Не то, что мы ожидали. Первое — это то, что нет освобождения от подоходного налога лиц, которые получают на уровне прожиточного минимума и ниже... Будем обсуждать (во фракции — ред.), я не думаю, что мы такой вариант поддержим", — сказал депутат.
Вместе с тем согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в РФ.
Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с "дедушкиной оговоркой"