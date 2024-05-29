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В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения
В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения - 29.05.2024, ПРАЙМ
В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения
Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T05:35+0300
2024-05-29T05:38+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не нравится, что от НДФЛ не будут освобождены лица с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже. Во вторник финансовое ведомство обнародовало предложения о переходе к расширенной прогрессии НДФЛ. Ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, самая высокая ставка в 22% будет применяться к доходам выше 50 миллионов рублей. "Не то, что мы ожидали. Первое — это то, что нет освобождения от подоходного налога лиц, которые получают на уровне прожиточного минимума и ниже... Будем обсуждать (во фракции — ред.), я не думаю, что мы такой вариант поддержим", — сказал депутат. Вместе с тем согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в РФ.
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кпрф, минфин рф, ндфл
Налоги, КПРФ, Минфин РФ, НДФЛ
05:35 29.05.2024 (обновлено: 05:38 29.05.2024)
 
В КПРФ оценили предложенные Минфином налоговые изменения

Депутат Куринный: идея Минфина по налоговым изменениям — не то, чего ждала КПРФ

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Выдвинутые Минфином предложения по налогам — не то, чего ждала фракция КПРФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, партии не нравится, что от НДФЛ не будут освобождены лица с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже.
Во вторник финансовое ведомство обнародовало предложения о переходе к расширенной прогрессии НДФЛ. Ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, самая высокая ставка в 22% будет применяться к доходам выше 50 миллионов рублей.
"Не то, что мы ожидали. Первое — это то, что нет освобождения от подоходного налога лиц, которые получают на уровне прожиточного минимума и ниже... Будем обсуждать (во фракции — ред.), я не думаю, что мы такой вариант поддержим", — сказал депутат.
Вместе с тем согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в РФ.
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