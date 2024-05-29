https://1prime.ru/20240529/krokus-848634596.html

Названа сумма, которую получили от страховщиков пострадавшие в "Крокусе"

Названа сумма, которую получили от страховщиков пострадавшие в "Крокусе" - 29.05.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которую получили от страховщиков пострадавшие в "Крокусе"

Страховщики уже перечислили пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" более 21 миллиона рублей. Сумма включает в себя страховые выплаты родственникам... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:25+0300

2024-05-29T11:25+0300

2024-05-29T12:07+0300

происшествия

крокус сити холл

страховые выплаты

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Страховщики уже перечислили пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле" более 21 миллиона рублей. Сумма включает в себя страховые выплаты родственникам погибших и выплаты банкам по ипотечным кредитам. Об этом сообщили агентству РИА Новости представители компаний. Отмечается, что сумма выплат не окончательная и может увеличиться. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей. РИА Новости опросили таких страховщиков, как "Росгосстрах", "Совкомбанк Страхование жизни", "Согласие", СОГАЗ и "Зетта Страхование жизни". "На сегодняшний день в компанию поступило четыре обращения (риск "смерть"). По трем из них уже произведены оперативные выплаты на общую сумму 4,4 миллиона рублей, при этом одна выплата была осуществлена по решению руководства компании, несмотря на то, что риск "смерть" не входил в полисные условия", — сообщили в "Совкомбанк Страхование жизни" и добавили, что это не окончательная сумма и она может еще вырасти. "Согласие" перечислила страховое возмещение согласно договору ипотечного страхования – в связи со смертью страхователя – на сумму более 2,8 миллиона рублей. Отмечается, что заявленное событие было урегулировано в упрощенном порядке, с предоставлением минимального перечня документов. В "Согазе" сообщили, что согласно договорам страхования жизни и здоровья на сегодняшний день выплачено 13,9 миллиона рублей. В "Росгосстраха" рассказали, что фирма получила обращение по полису ипотечного страхования, так как клиент — женщина 1989 года рождения, погибла. Сейчас компания ожидает предоставления минимального пакета документов. Подлежащая выплате страховая сумма банку и наследникам погибшей, составляет более трех миллионов рублей. В РГС добавили, что также погиб мужчина 1965 года рождения, который был застрахован по договору коллективного страхования от несчастных случаев. При получении от выгодоприобретателей документов по наследству будет произведена страховая выплата в соответствии с условиями договора в размере один миллион рублей, добавили в компании. Эксперты группы "Зетта Страхование" сообщили, что в апреле к ним поступило одно обращение по личному страхованию. "Клиент, который находился в концертном зале, получил страховое возмещение по полису страхования от несчастного случая", — сказали они РИА Новости. ИНЫЕ ВИДЫ ПОМОЩИ Кроме перечисленных выше выплат, фирмы оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Так, по данным "Согаза", медпомощь получили семь застрахованных. Отмечается, что службы организации медицинской помощи "Согаза" оказывали поддержку всем госпитализированным пациентам, при этом один пострадавший еще находится в стационаре. В "Согазе" добавили, что тринадцати пострадавшим оказали психологическую помощь, а на некоторых предприятиях, являющихся корпоративными клиентами "Согаза", организованы выезды психологов или вебинары для сотрудников для снижения уровня тревожности в коллективе и для предотвращения развития посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, всем обратившимся застрахованным и родственникам погибших и пострадавших было предложено реабилитационно-восстановительное лечение за счет "Согаза" и шестеро из них уже воспользовались данной возможностью. Для остальных данная услуга будет организована по мере поступления обращений. В "Согласии" заявили, что специалисты службы психологической поддержки компании также проводили консультации по телефону по обращениям, связанным с произошедшими трагическими событиями. В "Зетта Страховании" рассказали, что к ним также были обращения — сразу после происшествия на медицинский пульт обратились три человека и они получили нужную медицинскую и психологическую помощь для лечения последствий ситуации, в которой оказались в тот день. "К счастью, у клиентов не было выявлено критичных или жизнеугрожающих состояний", — добавили в группе "Зетта Страхование". В пресс-службе "Росгосстраха" проинформировали, двое пострадавших находились на лечении в стационаре, еще двоим были оказаны услуги психологической помощи, а для одного была оформлена санаторно-курортная карта.

https://1prime.ru/20240524/krokus-848474071.html

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крокус сити холл, страховые выплаты