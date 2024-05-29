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Стало известно, где живут россияне во время ремонта квартиры

Стало известно, где живут россияне во время ремонта квартиры - 29.05.2024, ПРАЙМ

Стало известно, где живут россияне во время ремонта квартиры

Большинство россиян остаются дома во время ремонта - 91%, и только 9% уезжают из дома - преимущественно на дачу или к родственникам, говорится в исследовании... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T07:03+0300

2024-05-29T07:03+0300

2024-05-29T07:03+0300

квартиры

ремонт

жилье

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян остаются дома во время ремонта - 91%, и только 9% уезжают из дома - преимущественно на дачу или к родственникам, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое есть у РИА Новости. "91% опрошенных остаются в жилье, в котором делается ремонт... Только 9% россиян уезжают во время ремонта из дома", - говорится в материалах исследования, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек из всех регионов России. Там же добавляется, что наиболее популярной причиной остаться в жилье является тот факт, что ремонт делается не во всех комнатах, поэтому "есть возможность жить комфортно". Также среди причин то, что опрошенные делают ремонт самостоятельно, или необходимость контролировать работы бригады. Как отмечают аналитики, из числа уезжающих "чаще всего, россияне выбирают дачу (55%)" как место спасения от ремонтных неудобств. Среди других популярных ответов - переезд на время к родственникам. Согласно данным исследования, абсолютное большинство россиян из тех, которые уезжают из дома на время ремонта, считают, что отъезд негативно влияет на процесс работ - 87%. Например, бригада начинает хуже работать, так как нет контроля хозяина квартиры или дома. Также уезжающие от ремонта опрошенные могут испытывать тревогу из-за того, что результат будет неудовлетворительным, а исправить что-то уже поздно. Среди наиболее раздражающих факторов в процессе ремонта россияне особо выделили грязь и мусор - так ответили 53% опрошенных. Среди других популярных ответов - ремонтные работы причиняют неудобства и не хватает места для жизни, рост трат, невозможность пользоваться некоторыми зонами квартиры или дома. Также в числе проблем - критическое неудобство проживания и раздражение из-за шума.

https://1prime.ru/20240527/remont-848528678.html

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квартиры, ремонт, жилье