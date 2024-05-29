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WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп - 29.05.2024, ПРАЙМ
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WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп
WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп - 29.05.2024, ПРАЙМ
WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T20:21+0300
2024-05-29T20:27+0300
политика
дональд трамп
илон маск
должность
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации в качестве советника, пишет газета Wall Street Journal. Как указывается в публикации, "Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернется в Белый дом". Ранее Илон Маск дал понять, что на грядущих выборах президента в США намерен отдать голос за Трампа. По данным прессы, Маск недавно совещался с другими предпринимателями, разделяющими его взгляды, каким образом эффективнее всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена".
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дональд трамп, илон маск, должность
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск, должность
20:21 29.05.2024 (обновлено: 20:27 29.05.2024)
 
WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп

WSJ: Трамп может назначить Маска своим советником в случае победы на выборах

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации в качестве советника, пишет газета Wall Street Journal.
Как указывается в публикации, "Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернется в Белый дом".
Искусственный интеллект
Компании Маска разрешили вживить чип в мозг еще одного человека, пишут СМИ
20 мая, 16:34
Ранее Илон Маск дал понять, что на грядущих выборах президента в США намерен отдать голос за Трампа. По данным прессы, Маск недавно совещался с другими предпринимателями, разделяющими его взгляды, каким образом эффективнее всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена".
 
ПолитикаДональд ТрампИлон Маскдолжность
 
 
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