https://1prime.ru/20240529/mask-848656706.html
WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп
WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп - 29.05.2024, ПРАЙМ
WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T20:21+0300
2024-05-29T20:21+0300
2024-05-29T20:27+0300
политика
дональд трамп
илон маск
должность
https://cdnn.1prime.ru/img/84067/33/840673384_0:17:3127:1775_1920x0_80_0_0_eead74940264ea3576ceb66c7445df5c.jpg
МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации в качестве советника, пишет газета Wall Street Journal. Как указывается в публикации, "Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернется в Белый дом". Ранее Илон Маск дал понять, что на грядущих выборах президента в США намерен отдать голос за Трампа. По данным прессы, Маск недавно совещался с другими предпринимателями, разделяющими его взгляды, каким образом эффективнее всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена".
https://1prime.ru/20240520/mozg-848337444.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84067/33/840673384_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e570f7297cbce5c174e07100f9b55e58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, илон маск, должность
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск, должность
WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп
WSJ: Трамп может назначить Маска своим советником в случае победы на выборах
МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации в качестве советника, пишет газета Wall Street Journal.
Как указывается в публикации, "Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернется в Белый дом".
Компании Маска разрешили вживить чип в мозг еще одного человека, пишут СМИ
Ранее Илон Маск дал понять, что на грядущих выборах президента в США намерен отдать голос за Трампа. По данным прессы, Маск недавно совещался с другими предпринимателями, разделяющими его взгляды, каким образом эффективнее всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена".