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WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп

WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп - 29.05.2024, ПРАЙМ

WSJ узнала, какую должность для Маска готовит Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T20:21+0300

2024-05-29T20:21+0300

2024-05-29T20:27+0300

политика

дональд трамп

илон маск

должность

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с миллиардером, основателем SpaceX Илоном Маском его вероятное участие в работе будущей администрации в качестве советника, пишет газета Wall Street Journal. Как указывается в публикации, "Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернется в Белый дом". Ранее Илон Маск дал понять, что на грядущих выборах президента в США намерен отдать голос за Трампа. По данным прессы, Маск недавно совещался с другими предпринимателями, разделяющими его взгляды, каким образом эффективнее всего "противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена".

https://1prime.ru/20240520/mozg-848337444.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, илон маск, должность