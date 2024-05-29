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Эксперт объяснил, как подсолнечное масло из РФ отвоевало долю рынка Индии

Эксперт объяснил, как подсолнечное масло из РФ отвоевало долю рынка Индии - 29.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как подсолнечное масло из РФ отвоевало долю рынка Индии

Цены на российское подсолнечное масло в 2023 году снизились, что помогло ему стать дешевле пальмового, которое всегда было самым доступным, и позволило... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:36+0300

2024-05-29T06:36+0300

2024-05-29T06:36+0300

экономика

индия

россия

подсолнечное масло

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Цены на российское подсолнечное масло в 2023 году снизились, что помогло ему стать дешевле пальмового, которое всегда было самым доступным, и позволило отвоевать долю индийского рынка, заявила РИА Новости глава Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Наталья Порохова. Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок. "Традиционно самым дешевым маслом было пальмовое, и самым массовым. Но с активным ростом экспорта подсолнечного масла из России и конкуренции за новые рынки, азиатские рынки, в 2023 году подсолнечное масло стало дешевле пальмового", - говорится в материалах ЦЦИ, которые изучило РИА Новости. Глава центра отметила, что в текущем году тенденция сохраняется. "Котировки ЦЦИ на подсолнечное масло ежемесячные, оно стоило 805 долларов за тонну в первой декаде мая. Пальмовое стоило 808 долларов за тонну, соевое - 963 доллара за тонну. Подсолнечное масло должно стоить дороже пальмового, так как сфера его применения - только пищевая, свойства лучше. Пока подсолнечное было дешевле, поставки в Индию, например, активно росли, а пальмового падали. Это позволило завоевать долю рынка", - прокомментировала Порохова. Кроме того, в материалах аналитиков центра отмечается, что стоимость российских удобрений, а именно карбамида, по итогам мая 2024 года составила 267,5 доллара за тонну. Россия - крупнейший продавец карбамида в мире, а крупнейшие покупатели - Индия и Бразилия. Но при этом спред российских цен на карбамид к бенчмаркам цен потребителей в этих странах непостоянный. "Цены российских экспортеров складываются исходя из арбитража цен на различных региональных рынках, стоимости логистики, сельскохозяйственных сезонов в разных полушариях, экспортной политики Китая и других", - заключили аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, россия, подсолнечное масло