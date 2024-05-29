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Глава Минтруда рассказал о раздаче остатков маткапитала

Глава Минтруда рассказал о раздаче остатков маткапитала - 29.05.2024, ПРАЙМ

Глава Минтруда рассказал о раздаче остатков маткапитала

Следует дополнительно обсудить вопрос о раздаче семьям в свободное пользование оставшихся средств материнского капитала, которые сейчас нельзя потратить. Об... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T05:57+0300

2024-05-29T05:57+0300

2024-05-29T05:57+0300

минтруд

антон котяков

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Следует дополнительно обсудить вопрос о раздаче семьям в свободное пользование оставшихся средств материнского капитала, которые сейчас нельзя потратить. Об этом рассказал агентству РИА Новости министр труда и соцразвития Антон Котяков. "Вполне вероятно, что мы сейчас обсудим с нашими коллегами из правительства, из Минфина, возможность выдачи этих средств, чтобы, во-первых, отдать людям, во-вторых, чтобы нам не заниматься в перспективе администрированием этих остатков по лицевым счетам… У нас есть необходимость этот вопрос дополнительно обсудить с нашими коллегами", — сказал он. В конце апреля в ходе заседания Совета законодателей Котяков отметил, что остатки маткапитала, которые невозможно потратить на социальные услуги, поскольку средств для этого недостаточно, могут раздать семьям. Планировалось обсудить данный вопрос в рамках взаимодействия между министерством труда и министерством финансов.

https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048976.html

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минтруд, антон котяков