https://1prime.ru/20240529/minfin-848643052.html
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний - 29.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Компании IT-сектора в 2025-2027 годах будут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%, соответствующая поправка содержится подготовленном... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:52+0300
2024-05-29T13:52+0300
2024-05-29T13:52+0300
налоги
it-компании
минфин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Компании IT-сектора в 2025-2027 годах будут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%, соответствующая поправка содержится подготовленном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости. В законопроекте предлагается на период 2025-2027 годы установить для ставку налога на прибыль для организаций IT-сектора в размере 5%, а полученные средства зачислять в федеральный бюджет. Сейчас IT-компании пользуются налоговой льготой: для них с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль обнулена. Льгота предоставляется, если разработки компании содержатся в перечне отечественного ПО, при этом компания получает не менее 70% выручки от деятельности, непосредственно связанной с разработкой IT-решений. Эта мера изначально вводилась как временная, но власти обсуждали, в каком формате она может быть продлена после 2024 года.
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it-компании, минфин
Налоги, IT-компании, Минфин
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний до 5% в 2025-2027 гг
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Компании IT-сектора в 2025-2027 годах будут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%, соответствующая поправка содержится подготовленном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости.
В законопроекте предлагается на период 2025-2027 годы установить для ставку налога на прибыль для организаций IT-сектора в размере 5%, а полученные средства зачислять в федеральный бюджет.
Сейчас IT-компании пользуются налоговой льготой: для них с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль обнулена. Льгота предоставляется, если разработки компании содержатся в перечне отечественного ПО, при этом компания получает не менее 70% выручки от деятельности, непосредственно связанной с разработкой IT-решений.
Эта мера изначально вводилась как временная, но власти обсуждали, в каком формате она может быть продлена после 2024 года.
Минфин: повышение налога на прибыль позволит отказаться от курсовых пошлин