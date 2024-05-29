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Минсельхоз в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам
Минсельхоз в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам - 29.05.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам
Минсельхоз РФ в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам - в 16,5 раза, а кассовое исполнение расходов составило почти 100% - 545,683 миллиарда... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T06:12+0300
2024-05-29T06:12+0300
экономика
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам - в 16,5 раза, а кассовое исполнение расходов составило почти 100% - 545,683 миллиарда рублей, говорится в заключении Счетной палаты РФ о ходе исполнения министерством федерального бюджета за 2023 год. "Общий процент кассового исполнения по всем видам доходов составил 1 646,7%, или в 16,5 раза больше установленного прогноза. Большая часть доходов получена от возврата остатков субсидий по различным направлениям господдержки, а также от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно заключению, по сравнению с 2022 годом поступления в доход бюджета в 2023 году увеличились в 2,2 раза, или на 4,089 миллиарда рублей. "Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ утвержден объем расходов федерального бюджета на 2023 год по Минсельхозу России в сумме 453 018,4 млн рублей, сводной бюджетной росписью (СБР) – сумме 547 153,4 млн рублей. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2023 год составило 545 683,9 млн рублей, или 99,7% к СБР" - отмечается в документе. Счетная палата в том числе отметила неравномерность исполнения расходов бюджета. "Анализ показал, что расходование средств федерального бюджета в проверяемом периоде осуществлялось Министерством неравномерно. Наименьшая доля кассового исполнения в I квартале 2023 года в размере 18,6 % связана с утверждением нормативных правовых актов, изменениями сводной бюджетной росписи", - отмечается в тексте. Помимо этого, объем неисполненных расходов Минсельхоза в 2023 году составил составил 1,469 миллиарда рублей (0,3%). "На субсидии (гранты в форме субсидии) приходится 70,8%, на межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации – 13,8% и на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) – 13,5% основного объема неисполненных бюджетных ассигнований", - говорится в документе.
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минсельхоз рф, апк, доходы
Экономика, Минсельхоз РФ, АПК, доходы
06:12 29.05.2024
 
Минсельхоз в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам

Счетная палата: Минсельхоз в 2023 году перевыполнил план по доходам в 16,5 раза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в 2023 году значительно перевыполнил план по доходам - в 16,5 раза, а кассовое исполнение расходов составило почти 100% - 545,683 миллиарда рублей, говорится в заключении Счетной палаты РФ о ходе исполнения министерством федерального бюджета за 2023 год.
"Общий процент кассового исполнения по всем видам доходов составил 1 646,7%, или в 16,5 раза больше установленного прогноза. Большая часть доходов получена от возврата остатков субсидий по различным направлениям господдержки, а также от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно заключению, по сравнению с 2022 годом поступления в доход бюджета в 2023 году увеличились в 2,2 раза, или на 4,089 миллиарда рублей.
"Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ утвержден объем расходов федерального бюджета на 2023 год по Минсельхозу России в сумме 453 018,4 млн рублей, сводной бюджетной росписью (СБР) – сумме 547 153,4 млн рублей. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2023 год составило 545 683,9 млн рублей, или 99,7% к СБР" - отмечается в документе.
Счетная палата в том числе отметила неравномерность исполнения расходов бюджета. "Анализ показал, что расходование средств федерального бюджета в проверяемом периоде осуществлялось Министерством неравномерно. Наименьшая доля кассового исполнения в I квартале 2023 года в размере 18,6 % связана с утверждением нормативных правовых актов, изменениями сводной бюджетной росписи", - отмечается в тексте.
Помимо этого, объем неисполненных расходов Минсельхоза в 2023 году составил составил 1,469 миллиарда рублей (0,3%). "На субсидии (гранты в форме субсидии) приходится 70,8%, на межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации – 13,8% и на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) – 13,5% основного объема неисполненных бюджетных ассигнований", - говорится в документе.
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ЭкономикаМинсельхоз РФАПКдоходы
 
 
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