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В ГД напомнили о праве многодетных матерей на досрочный выход на пенсию
В ГД напомнили о праве многодетных матерей на досрочный выход на пенсию - 29.05.2024, ПРАЙМ
В ГД напомнили о праве многодетных матерей на досрочный выход на пенсию
Матери, которые воспитали троих детей до восьми лет, вправе выйти на пенсию на три года раньше установленного законом возраста возраста, а четверых — на четыре... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T06:25+0300
2024-05-29T06:25+0300
2024-05-29T06:25+0300
многодетные родители
выход на пенсию
госдума
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Матери, которые воспитали троих детей до восьми лет, вправе выйти на пенсию на три года раньше установленного законом возраста возраста, а четверых — на четыре года ранее. Об этом рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. Парламентарий также отметила, что женщина, родившая и воспитавшая пятерых и более детей, может выйти на пенсию в 50 лет, как и мать двоих детей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
https://1prime.ru/20240522/pensii-848403503.html
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многодетные родители, выход на пенсию, госдума
многодетные родители, выход на пенсию, Госдума
В ГД напомнили о праве многодетных матерей на досрочный выход на пенсию
Депутат Бессараб: матери троих детей могут выйти на пенсию на три года раньше
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Матери, которые воспитали троих детей до восьми лет, вправе выйти на пенсию на три года раньше установленного законом возраста возраста, а четверых — на четыре года ранее. Об этом рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.
Парламентарий также отметила, что женщина, родившая и воспитавшая пятерых и более детей, может выйти на пенсию в 50 лет, как и мать двоих детей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
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