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Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ

Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ

Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило получение кредита от Международного валютного фонда на 173 миллиона долларов, сообщает правительственная... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:19+0300

2024-05-29T16:19+0300

2024-05-29T16:19+0300

экономика

молдавия

мвф

кредит

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КИШИНЕВ, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило получение кредита от Международного валютного фонда на 173 миллиона долларов, сообщает правительственная пресс-служба. "Одобрено заимствование правительством Молдавии внешнего государственного кредита у Международного валютного фонда через механизм финансирования устойчивости и устойчивого развития (RSF) в размере 129 375 000 специальных прав заимствования (эквивалент 173 миллионов долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики. Средства будут использованы для проведения реформ в энергетическом секторе, повышения готовности финансового сектора страны к последствиям климатических изменений и мобилизации устойчивого финансирования. Срок погашения кредита - 20 лет, он будет предоставлен 20 траншами. Власти страны рассчитывают получить средства в июле. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.

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молдавия, мвф, кредит