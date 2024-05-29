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Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ
Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило получение кредита от Международного валютного фонда на 173 миллиона долларов, сообщает правительственная... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:19+0300
2024-05-29T16:19+0300
2024-05-29T16:19+0300
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КИШИНЕВ, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило получение кредита от Международного валютного фонда на 173 миллиона долларов, сообщает правительственная пресс-служба. "Одобрено заимствование правительством Молдавии внешнего государственного кредита у Международного валютного фонда через механизм финансирования устойчивости и устойчивого развития (RSF) в размере 129 375 000 специальных прав заимствования (эквивалент 173 миллионов долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики. Средства будут использованы для проведения реформ в энергетическом секторе, повышения готовности финансового сектора страны к последствиям климатических изменений и мобилизации устойчивого финансирования. Срок погашения кредита - 20 лет, он будет предоставлен 20 траншами. Власти страны рассчитывают получить средства в июле. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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молдавия, мвф, кредит
Экономика, МОЛДАВИЯ, МВФ, кредит
Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ
Правительство Молдавии одобрило получение кредита от МВФ более чем на $170 млн
КИШИНЕВ, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило получение кредита от Международного валютного фонда на 173 миллиона долларов, сообщает правительственная пресс-служба.
"Одобрено заимствование правительством Молдавии внешнего государственного кредита у Международного валютного фонда через механизм финансирования устойчивости и устойчивого развития (RSF) в размере 129 375 000 специальных прав заимствования (эквивалент 173 миллионов долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.
Средства будут использованы для проведения реформ в энергетическом секторе, повышения готовности финансового сектора страны к последствиям климатических изменений и мобилизации устойчивого финансирования. Срок погашения кредита - 20 лет, он будет предоставлен 20 траншами. Власти страны рассчитывают получить средства в июле.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.