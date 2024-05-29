https://1prime.ru/20240529/nalogi-848622525.html

Названы страны, где жители платят самые высокие налоги в мире

Названы страны, где жители платят самые высокие налоги в мире - 29.05.2024, ПРАЙМ

Названы страны, где жители платят самые высокие налоги в мире

Самые высокие подоходные налоги в мире уплачивают граждане Кот-д'Ивуара, где ставка доходит до 60%, в Австрии, Финляндии, Швеции и Японии они достигают 55%... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T05:31+0300

2024-05-29T05:31+0300

2024-05-29T05:31+0300

налоги

прогрессивная шкала ндфл

уплата налогов

страны

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Самые высокие подоходные налоги в мире уплачивают граждане Кот-д'Ивуара, где ставка доходит до 60%, в Австрии, Финляндии, Швеции и Японии они достигают 55%. Россия в случае принятие предлагаемой Минфином новой шкалы прогрессии займет 104 место по налоговому "потолку". Данный вывод следует из анализа РИА Новости данных национальных налоговых служб и компании PwC. Были проанализированы налоговые системы 143 крупнейших государств по состоянию на 1 мая 2024 года. В 116 странах действует прогрессивная шкала налогообложения: в 15 странах, в том числе в РФ, сейчас лишь два "шага" в прогрессии, а в остальных 101 — от трех и более. В частности, в Кот-д'Ивуаре максимальная налоговая ставка на доходы резидентов составляет 60%. По ней производят уплату лица с налогооблагаемым годовым доходом от примерно 10,1 миллиона западноафриканских франков (1,54 млн рублей). В Австрии, Финляндии, Швеции и Японии максимальный размер налога на доходы физлиц достигает 55%. Но каждая страна имеет свои особенности. Так, самая прямолинейная налоговая система — в Австрии, где весь налог взимают в пользу нацбюджета. В Японии система сложнее. Прогрессивная шкала доходит до 45% (по такой ставке платят при доходе в 40 миллионов иен, или 23,4 миллиона рублей), при этом еще 10% дохода идет в местный бюджет. В Канаде максимальная налоговая ставка достигает 54,8%, при этом на федеральном уровне налогом облагается до 33% доходов, а на местном — до 21,8% в зависимости от провинции проживания. В Испании в зависимости от места проживания люди платят до 54% от доходов, следует из данных компании PwC. Дания имеет один из самых сложных принципов налогообложения. Прогрессивная шкала налогообложения в ней доходит только до 15% от дохода, но есть еще обязательный налог для поддержания занятости в 8%, а также налог в местный бюджет, уровень которого зависит от региона проживания - в среднем по стране он составляет 25,07%. В результате около 52,07% доходов уходит на налоги. "Потолок" ставки НДФЛ в 50% можно найти в Бельгии, Израиле и Словении. Ранее, во вторник, Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240528/minfin-848621167.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

прогрессивная шкала ндфл, уплата налогов, страны