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Новые налоги помогут улучшить жизнь малоимущих детей, заявили в Госдуме
Новые налоги помогут улучшить жизнь малоимущих детей, заявили в Госдуме - 29.05.2024, ПРАЙМ
Новые налоги помогут улучшить жизнь малоимущих детей, заявили в Госдуме
Предложенный Минфином налоговый "кэшбек" для семей с детьми, которые имеют доход не больше 1,5 прожиточных минимумов на человека, помогут улучшить жизненные... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:14+0300
2024-05-29T09:14+0300
2024-05-29T09:15+0300
налоги
дети
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предложенный Минфином налоговый "кэшбек" для семей с детьми, которые имеют доход не больше 1,5 прожиточных минимумов на человека, помогут улучшить жизненные условия для малоимущих детей, дополнительно такие семьи смогут получить до 106 тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"). Согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России. "Это важная и ответственная инициатива со стороны правительства, поскольку поможет улучшить жизненные условия для малоимущих семей с детьми. Снижение налоговой нагрузки на такие семьи способствует увеличению их финансовой устойчивости, что позволит им лучше обеспечивать детей всем необходимым и повысит уровень жизни… Дополнительно семьи смогут получить до 106 тысяч рублей", - сказал Чаплин. По его словам, плюсы данной меры очевидны, семьи с детьми с низким доходом смогут сэкономить значительную сумму на уплате налогов, что позволит им лучше планировать свои финансы. "Это также способствует борьбе с бедностью и неравенством, а также повышению социальной защищенности семей с детьми. Такие меры также могут стимулировать рождаемость, поскольку семьи с детьми будут чувствовать себя более уверенно в финансовом плане, что поможет им принять решение о рождении детей", - отметил депутат. Чаплин подчеркнул, что главная задача - защитить и поддержать семьи с детьми, тем более те семьи, который оказались в непростом финансовом положении. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240528/minfin-848621167.html
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дети, госдума, ндфл
Налоги, дети, Госдума, НДФЛ
Новые налоги помогут улучшить жизнь малоимущих детей, заявили в Госдуме
Депутат Чаплин: новые налоги помогут улучшить жизненные условия малоимущих детей
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предложенный Минфином налоговый "кэшбек" для семей с детьми, которые имеют доход не больше 1,5 прожиточных минимумов на человека, помогут улучшить жизненные условия для малоимущих детей, дополнительно такие семьи смогут получить до 106 тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").
Согласно материалам министерства финансов, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек", и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.
"Это важная и ответственная инициатива со стороны правительства, поскольку поможет улучшить жизненные условия для малоимущих семей с детьми. Снижение налоговой нагрузки на такие семьи способствует увеличению их финансовой устойчивости, что позволит им лучше обеспечивать детей всем необходимым и повысит уровень жизни… Дополнительно семьи смогут получить до 106 тысяч рублей", - сказал Чаплин.
По его словам, плюсы данной меры очевидны, семьи с детьми с низким доходом смогут сэкономить значительную сумму на уплате налогов, что позволит им лучше планировать свои финансы.
"Это также способствует борьбе с бедностью и неравенством, а также повышению социальной защищенности семей с детьми. Такие меры также могут стимулировать рождаемость, поскольку семьи с детьми будут чувствовать себя более уверенно в финансовом плане, что поможет им принять решение о рождении детей", - отметил депутат.
Чаплин подчеркнул, что главная задача - защитить и поддержать семьи с детьми, тем более те семьи, который оказались в непростом финансовом положении.
Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам