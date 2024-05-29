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Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе членства Киева, пишут СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе членства Киева, пишут СМИ
Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе членства Киева, пишут СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе членства Киева, пишут СМИ
Владимиру Зеленскому сделали просьбу не давить на членов Североатлантического альянса по вопросу вступления в него Украины. Об этом сообщила британская газета... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:16+0300
2024-05-29T08:16+0300
политика
нато
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому сделали просьбу не давить на членов Североатлантического альянса по вопросу вступления в него Украины. Об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО. Они рассказали изданию, что в 2023 году высокопоставленные чиновники НАТО провели "управление ожиданиями" после саммита альянса в Литве, когда было принято решение, что члены, поддерживающие вступление Киева, включая Британию, создали "слишком сильное давление" вокруг этого решения. "Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — пишет Telegraph. Авторы материала полагают, что Киев не продвинется дальше на пути к членству в альянсе на ежегодном саммите в 2024 году на фоне опасений, что НАТО "может быть втянута в войну с Россией". Два неназванных дипломата заявили газете, что на саммите лидеры стран НАТО предложат так называемый "мост" к вступлению, в знак поддержки этого процесса. По их словам, пакет поддержки, который в сейчас обсуждается, "подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству становится короче". Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на саммит НАТО в Вашингтоне, так как тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Генсек НАТО Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
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нато, украина, вступление украины в нато
Политика, НАТО, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО
08:16 29.05.2024
 
Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе членства Киева, пишут СМИ

Telegraph: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому сделали просьбу не давить на членов Североатлантического альянса по вопросу вступления в него Украины. Об этом сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.
Они рассказали изданию, что в 2023 году высокопоставленные чиновники НАТО провели "управление ожиданиями" после саммита альянса в Литве, когда было принято решение, что члены, поддерживающие вступление Киева, включая Британию, создали "слишком сильное давление" вокруг этого решения.
"Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — пишет Telegraph.
Авторы материала полагают, что Киев не продвинется дальше на пути к членству в альянсе на ежегодном саммите в 2024 году на фоне опасений, что НАТО "может быть втянута в войну с Россией".
Два неназванных дипломата заявили газете, что на саммите лидеры стран НАТО предложат так называемый "мост" к вступлению, в знак поддержки этого процесса.
По их словам, пакет поддержки, который в сейчас обсуждается, "подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству становится короче".
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на саммит НАТО в Вашингтоне, так как тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Генсек НАТО Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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Вчера, 12:38
 
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