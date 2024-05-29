https://1prime.ru/20240529/natsionalizatsiya-848625323.html

В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний

В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний - 29.05.2024, ПРАЙМ

В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний

Речи о национализации активов покинувших Россия западных компаний не идет. Ответные меры Москвы не меняют права собственности. Об этом заявил в интервью РИА... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:54+0300

2024-05-29T06:54+0300

2024-05-29T07:17+0300

экономика

внешнее управление активами

иностранные компании

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Речи о национализации активов покинувших Россия западных компаний не идет. Ответные меры Москвы не меняют права собственности. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации, так как вводимые меры не предполагают изменения права собственности. "Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран", — сказал Биричевский. По его словам, РФ, в отличие от стран Запада, "принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы и готова оказывать всю необходимую поддержку сохраняющим свое присутствие на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими российского законодательства и выполнения обязательств социального характера". Дипломат отметил, что указ президента РФ от 25 апреля 2023 года №302 о передаче иностранных активов во временное управление коснулся около десяти компаний, продолжающих работать на российском рынке зарубежных фирм. Это число не сопоставимо с количеством остающихся работать на российском рынке иностранных предприятий, которым обеспечены все необходимые условия для дальнейшего осуществления коммерческой деятельности, добавил он.Биричевский отметил, что Москва нацелена на поддержание конструктивного диалога с продолжающими свою деятельность в России зарубежными фирмами безотносительно их принадлежности к юрисдикции недружественных государств.По его словам, практика показала, что деловые круги в целом куда более ответственны и объективны в оценке происходящих процессов, нежели политики западных стран. "Те, кто ранее покинул Россию, сделали это под беспрецедентным давлением своих правительств. Вместе с тем, очевидно, что абсолютное большинство зарубежных компаний заинтересовано в сохранении и долгосрочном развитии своего бизнеса в России", — подчеркнул дипломат.Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле прошлого года указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран. Из указа следует, что временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://1prime.ru/20240528/nastroeniya-848590104.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

внешнее управление активами, иностранные компании