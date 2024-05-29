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Путин распорядился довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов

Путин распорядился довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин распорядился довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов

До регионов нужно срочным образом довести бюджетные лимиты для реализации национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T18:56+0300

2024-05-29T18:56+0300

2024-05-29T19:05+0300

экономика

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. До регионов нужно срочным образом довести бюджетные лимиты для реализации национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. В частности, глава государства отметил: "Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам". При этом он почеркнул важность того, чтобы субъекты федерации смогли "как можно раньше запустить свой бюджетный цикл".Вместе с тем президент заявил о необходимости в течение двух месяцев передать национальные проекты в профильные комиссии госсовета, где они пройдут анализ со стороны субъекта федерации.По заявлению Путина, нацпроекты должны быть полностью согласованы с регионами и комиссиями Госсовета к 1 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, нацпроекты