https://1prime.ru/20240529/natsproekty-848654290.html
Путин распорядился довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов
Путин распорядился довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин распорядился довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов
До регионов нужно срочным образом довести бюджетные лимиты для реализации национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T18:56+0300
2024-05-29T18:56+0300
2024-05-29T19:05+0300
экономика
владимир путин
нацпроекты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848276926_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_40af0f24ba07f935b50c23bfaff10ced.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. До регионов нужно срочным образом довести бюджетные лимиты для реализации национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. В частности, глава государства отметил: "Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам". При этом он почеркнул важность того, чтобы субъекты федерации смогли "как можно раньше запустить свой бюджетный цикл".Вместе с тем президент заявил о необходимости в течение двух месяцев передать национальные проекты в профильные комиссии госсовета, где они пройдут анализ со стороны субъекта федерации.По заявлению Путина, нацпроекты должны быть полностью согласованы с регионами и комиссиями Госсовета к 1 сентября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848276926_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_701a5517257a67001056055b905a17be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нацпроекты
Экономика, Владимир Путин, нацпроекты
Путин распорядился довести до регионов бюджетные лимиты для нацпроектов
Путин: до регионов нужно довести бюджетные лимиты для нацпроектов
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. До регионов нужно срочным образом довести бюджетные лимиты для реализации национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
В частности, глава государства отметил: "Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам".
При этом он почеркнул важность того, чтобы субъекты федерации смогли "как можно раньше запустить свой бюджетный цикл".
Вместе с тем президент заявил о необходимости в течение двух месяцев передать национальные проекты в профильные комиссии госсовета, где они пройдут анализ со стороны субъекта федерации.
По заявлению Путина, нацпроекты должны быть полностью согласованы с регионами и комиссиями Госсовета к 1 сентября.