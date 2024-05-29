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Мишустин назвал сроки утверждения и финансирования нацпроектов - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин назвал сроки утверждения и финансирования нацпроектов
Мишустин назвал сроки утверждения и финансирования нацпроектов - 29.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал сроки утверждения и финансирования нацпроектов
Все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам расширенного заседания Совета по... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T19:18+0300
2024-05-29T19:22+0300
экономика
михаил мишустин
нацпроекты
финансирование
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.Вместе с тем премьер, выступая на заседании, отметил: "Уже в бюджетном цикле все необходимые лимиты бюджетных обязательств будут предусмотрены, и в ноябре-декабре мы приведем паспорта проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной финансовый и плановый период и декабрем утвердим финально национальные проекты на заседании Президиума Совета".По его словам, основные мероприятия по национальным проектам будут сформированы к 1 сентября.А к сегодняшнему дню правительство, как отметил Мишустин, определило кураторов новых национальных проектов."Я коротко проинформирую о подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу 2036... Мы определили кураторов национальных проектов.... пока это проект, но он уже наполняется", - сказал Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.По его словам, проекты "Продолжительная активная жизнь", "Семья", "Современные технологии сбережения здоровья", "Кадры" будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова, проекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство" - Дмитрий Чернышенко. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин, а проекты "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" - Виталий Савельев.Также он отметил, что национальные проекты "Эффективная конкурентная экономика", "Новые энергетические технологии", включая атомные технологии будет курировать вице-премьер Александр Новак, а проекты "Экологическое благополучие", "Продовольственная безопасность" - Дмитрий Патрушев. Нацпроект "Экономика данных" будет проходить под руководством Дмитрия Григоренко, а вице-премьер Денис Мантуров будет курировать нацпроекты: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Транспортная мобильность", "Перспективные космические технологии", "Экспорт".
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михаил мишустин, нацпроекты, финансирование
Экономика, Михаил Мишустин, нацпроекты, финансирование
19:18 29.05.2024 (обновлено: 19:22 29.05.2024)
 
Мишустин назвал сроки утверждения и финансирования нацпроектов

Мишустин: нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Все нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
Вместе с тем премьер, выступая на заседании, отметил: "Уже в бюджетном цикле все необходимые лимиты бюджетных обязательств будут предусмотрены, и в ноябре-декабре мы приведем паспорта проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной финансовый и плановый период и декабрем утвердим финально национальные проекты на заседании Президиума Совета".
По его словам, основные мероприятия по национальным проектам будут сформированы к 1 сентября.
А к сегодняшнему дню правительство, как отметил Мишустин, определило кураторов новых национальных проектов.
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"Я коротко проинформирую о подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу 2036... Мы определили кураторов национальных проектов.... пока это проект, но он уже наполняется", - сказал Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
По его словам, проекты "Продолжительная активная жизнь", "Семья", "Современные технологии сбережения здоровья", "Кадры" будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова, проекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство" - Дмитрий Чернышенко. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин, а проекты "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" - Виталий Савельев.
Также он отметил, что национальные проекты "Эффективная конкурентная экономика", "Новые энергетические технологии", включая атомные технологии будет курировать вице-премьер Александр Новак, а проекты "Экологическое благополучие", "Продовольственная безопасность" - Дмитрий Патрушев. Нацпроект "Экономика данных" будет проходить под руководством Дмитрия Григоренко, а вице-премьер Денис Мантуров будет курировать нацпроекты: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Транспортная мобильность", "Перспективные космические технологии", "Экспорт".
 
ЭкономикаМихаил Мишустиннацпроектыфинансирование
 
 
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