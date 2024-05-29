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Маркетплейсы начали продавать футболки для россиян с повышенным НДФЛ
Маркетплейсы начали продавать футболки для россиян с повышенным НДФЛ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Маркетплейсы начали продавать футболки для россиян с повышенным НДФЛ
Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:20+0300
2024-05-29T12:20+0300
2024-05-29T12:20+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. "Коротко о себе: НДФЛ 15%", - гласит надпись на футболке. На Ozon такую футболку можно найти по цене около 1 200 рублей. На Wildberries они продаются дороже: от 3500 рублей до 4200 рублей. На "Яндекс Маркете" подобных футболок пока нет. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Согласно материалам министерства, для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20% и для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%.
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россияне, ндфл, одежда
Налоги, россияне, НДФЛ, одежда
Маркетплейсы начали продавать футболки для россиян с повышенным НДФЛ
РИА Новости: на маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенным НДФЛ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости.
"Коротко о себе: НДФЛ 15%", - гласит надпись на футболке.
На Ozon такую футболку можно найти по цене около 1 200 рублей. На Wildberries они продаются дороже: от 3500 рублей до 4200 рублей. На "Яндекс Маркете" подобных футболок пока нет.
Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
Согласно материалам министерства, для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20% и для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%.
Пять ступеней НДФЛ. Главное из предложений Минфина по налогам