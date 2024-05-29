https://1prime.ru/20240529/oon-848639542.html

"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе

"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе

ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:54+0300

2024-05-29T12:54+0300

2024-05-29T12:54+0300

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АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (пять постоянных членов Совбеза ООН - ред.)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом", — возмутился глава турецкого государства.Он отметил, что Вашингтон несет ответственность за разжигание геноцида в регионе, так как он молчал о действиях израильской армии. По мнению Эрдогана, пока в Газе погибают невинные люди, в Европе также погибает демократия.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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