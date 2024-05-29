https://1prime.ru/20240529/oon-848639542.html
"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе
"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе
ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:54+0300
2024-05-29T12:54+0300
2024-05-29T12:54+0300
политика
турция
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84165/17/841651790_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_61edd9f6ea6a2a40d154b9fcacd7e847.jpg
АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (пять постоянных членов Совбеза ООН - ред.)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом", — возмутился глава турецкого государства.Он отметил, что Вашингтон несет ответственность за разжигание геноцида в регионе, так как он молчал о действиях израильской армии. По мнению Эрдогана, пока в Газе погибают невинные люди, в Европе также погибает демократия.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
https://1prime.ru/20240515/erdogan-848190551.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84165/17/841651790_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_a3af1750f44a8c83ff0ded0aa571207e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, оон
"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе
Эрдоган: ООН мертва духом, она не способна остановить геноцид в Газе
АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (пять постоянных членов Совбеза ООН - ред.)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом", — возмутился глава турецкого государства.
Он отметил, что Вашингтон несет ответственность за разжигание геноцида в регионе, так как он молчал о действиях израильской армии. По мнению Эрдогана, пока в Газе погибают невинные люди, в Европе также погибает демократия.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Эрдоган предупредил, что знает "кукол и кукловодов" заговора