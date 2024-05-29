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"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе - 29.05.2024, ПРАЙМ
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"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе
"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе
ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:54+0300
2024-05-29T12:54+0300
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АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (пять постоянных членов Совбеза ООН - ред.)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом", — возмутился глава турецкого государства.Он отметил, что Вашингтон несет ответственность за разжигание геноцида в регионе, так как он молчал о действиях израильской армии. По мнению Эрдогана, пока в Газе погибают невинные люди, в Европе также погибает демократия.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Политика, ТУРЦИЯ, ООН
12:54 29.05.2024
 
"Мертва духом". Эрдоган раскритиковал ООН за бездействие в Газе

Эрдоган: ООН мертва духом, она не способна остановить геноцид в Газе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. ООН мертва духом, так как не только не смогла остановить геноцид в Газе, но и не может защитить собственных сотрудников. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (пять постоянных членов Совбеза ООН - ред.)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом", — возмутился глава турецкого государства.
Он отметил, что Вашингтон несет ответственность за разжигание геноцида в регионе, так как он молчал о действиях израильской армии. По мнению Эрдогана, пока в Газе погибают невинные люди, в Европе также погибает демократия.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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