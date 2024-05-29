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Росстат сообщил, какие овощи в России продолжают дешеветь
Росстат сообщил, какие овощи в России продолжают дешеветь - 29.05.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил, какие овощи в России продолжают дешеветь
Цены на плодоовощную продукцию в России, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться, но некоторые продукты, такие как картофель и лук, подорожали,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T19:35+0300
2024-05-29T19:35+0300
2024-05-29T19:35+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в России, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться, но некоторые продукты, такие как картофель и лук, подорожали, следует из материалов Росстата. Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 21 по 27 мая подешевели в России на 8,1%, а помидоры - на 7,9%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подешевела на 0,3%. Выросли цены на картофель - на 9,9%, репчатый лук - на 6,1%, морковь - на 4,1%, столовую свеклу - на 3,3%, яблоки - на 2,2%, бананы - на 0,5%. "За период с 21 по 27 мая 2024 года цены изменились: на колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин и хлеб ржаной +0,4%, свинину, хлеб пшеничный, рис, вермишель, сахар-песок и чай черный +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, муку пшеничную и печенье +0,1%", - говорится в документе. Куриные яйца подешевели на 1,9%, консервы мясные и овощные для детского питания - на 0,7% и 0,4% соответственно, подсолнечное масло и гречневая крупа - на 0,1%.
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росстат, овощи, цены
Экономика, Росстат, овощи, цены
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в России, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться, но некоторые продукты, такие как картофель и лук, подорожали, следует из материалов Росстата.
Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 21 по 27 мая подешевели в России на 8,1%, а помидоры - на 7,9%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подешевела на 0,3%.
Выросли цены на картофель - на 9,9%, репчатый лук - на 6,1%, морковь - на 4,1%, столовую свеклу - на 3,3%, яблоки - на 2,2%, бананы - на 0,5%.
"За период с 21 по 27 мая 2024 года цены изменились: на колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин и хлеб ржаной +0,4%, свинину, хлеб пшеничный, рис, вермишель, сахар-песок и чай черный +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, муку пшеничную и печенье +0,1%", - говорится в документе.
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов
Куриные яйца подешевели на 1,9%, консервы мясные и овощные для детского питания - на 0,7% и 0,4% соответственно, подсолнечное масло и гречневая крупа - на 0,1%.