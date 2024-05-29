https://1prime.ru/20240529/ozon-848640688.html

Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon

Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon - 29.05.2024, ПРАЙМ

Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon

Автомобили LADA будут доступны на Ozon, машину можно будет купить "в один клик" по рекомендованной розничной цене и с дополнительным бонусом, сообщили... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:14+0300

2024-05-29T13:14+0300

2024-05-29T13:14+0300

авто

спрос на легковые авто

автоваз

lada

ozon

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/84277/28/842772852_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_0da6e4e82da92f850cbd77ae9da16649.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Автомобили LADA будут доступны на Ozon, машину можно будет купить "в один клик" по рекомендованной розничной цене и с дополнительным бонусом, сообщили "Автоновостям дня" в пресс-службе "АвтоВАЗа".Таким образом, теперь автомобили LADA представлены на всех крупнейших маркетплейсах в России. Однако на пилотной стадии проекта покупка будет доступна только клиентам Ozon из Сочи. Продавать будут через официального дилера LADA в регионе – ООО "ТрансАвто". 21 мая российские автомобили появились в продаже на Wildberries. До этого, в конце апреля, "АвтоВАЗ" начал сотрудничать с "Мегамаркетом" - он стал первым маркетплейсом, который начал продавать отечественные автомобили Lada.

https://1prime.ru/20240420/utilsbor-847534453.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada, ozon, ozon