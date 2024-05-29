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Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon
Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon - 29.05.2024, ПРАЙМ
Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon
Автомобили LADA будут доступны на Ozon, машину можно будет купить "в один клик" по рекомендованной розничной цене и с дополнительным бонусом, сообщили... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:14+0300
2024-05-29T13:14+0300
авто
спрос на легковые авто
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lada
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Автомобили LADA будут доступны на Ozon, машину можно будет купить "в один клик" по рекомендованной розничной цене и с дополнительным бонусом, сообщили "Автоновостям дня" в пресс-службе "АвтоВАЗа".Таким образом, теперь автомобили LADA представлены на всех крупнейших маркетплейсах в России. Однако на пилотной стадии проекта покупка будет доступна только клиентам Ozon из Сочи. Продавать будут через официального дилера LADA в регионе – ООО "ТрансАвто". 21 мая российские автомобили появились в продаже на Wildberries. До этого, в конце апреля, "АвтоВАЗ" начал сотрудничать с "Мегамаркетом" - он стал первым маркетплейсом, который начал продавать отечественные автомобили Lada.
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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada, ozon, ozon
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada, Ozon, OZON
13:14 29.05.2024
 
Новые LADA теперь можно купить "в один клик" на Ozon

"Автоновости дня": АвтоВАЗ выставил свои автомобили на Ozon

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Автомобили LADA будут доступны на Ozon, машину можно будет купить "в один клик" по рекомендованной розничной цене и с дополнительным бонусом, сообщили "Автоновостям дня" в пресс-службе "АвтоВАЗа".
Таким образом, теперь автомобили LADA представлены на всех крупнейших маркетплейсах в России. Однако на пилотной стадии проекта покупка будет доступна только клиентам Ozon из Сочи. Продавать будут через официального дилера LADA в регионе – ООО "ТрансАвто".
21 мая российские автомобили появились в продаже на Wildberries. До этого, в конце апреля, "АвтоВАЗ" начал сотрудничать с "Мегамаркетом" - он стал первым маркетплейсом, который начал продавать отечественные автомобили Lada.
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Автоспрос на легковые автоАвтоВАЗLadaOzonOZON
 
 
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