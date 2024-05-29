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Сбербанк подал иски на 9 млрд рублей к компаниям, связанным с Pandora

Сбербанк подал иски на 9 млрд рублей к компаниям, связанным с Pandora - 29.05.2024, ПРАЙМ

Сбербанк подал иски на 9 млрд рублей к компаниям, связанным с Pandora

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Сбербанка к структурам, связанным с российским подразделением международной сети ювелирных магазинов Pandora, о... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T18:37+0300

2024-05-29T18:37+0300

2024-05-29T18:37+0300

сбербанк

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Сбербанка к структурам, связанным с российским подразделением международной сети ювелирных магазинов Pandora, о взыскании в общей сложности почти 9 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. В одном из исков крупнейший российский банк требует взыскать более 4,5 миллиардов рублей с кипрской Panclub Enterprises Limited, в другом – около 4,5 миллиардов рублей с АО "Группа компаний "Связной". Иски поступили в суд 27 мая и к рассмотрению пока не приняты. Третьим лицом в обоих исковых заявлениях указано АО "ПанКлуб", владеющее франшизой ювелирной сети Pandora в России. Основания исковых требований и другие подробности в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Сбербанк в 2014 году приобрел 35% кипрской Panclub, оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. По состоянию на 2019 год этой кипрской компании принадлежало ЗАО "ПанКлуб" (ныне – АО "ПанКлуб"). Сейчас собственники российской компании в ЕГРЮЛ не указаны. Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель и владелец сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. В декабре 2019 года Рацин говорил, что Сбербанк планирует продать ЗАО "Панклуб", а в 2021 году – что сохраняет планы продать эту компанию. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. Pandora была основана в Копенгагене в 1982 году. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в девяти тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых являлись концептуальными магазинами Pandora. Штат компании насчитывал более 21,2 тысячи человек. "Связной" - технологический ритейлер, у которого до финансовых проблем насчитывалось более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России. Его головная структура ООО "Сеть Связной" была признана банкротом в декабре 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк