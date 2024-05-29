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В России вводится ограничение на разовые переводы физлиц без открытия счета

В России вводится ограничение на разовые переводы физлиц без открытия счета - 29.05.2024, ПРАЙМ

В России вводится ограничение на разовые переводы физлиц без открытия счета

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T15:26+0300

2024-05-29T15:26+0300

2024-05-29T15:27+0300

экономика

закон

переводы

ограничение

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.Закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение внесено в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе внесено корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

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закон, переводы, ограничение