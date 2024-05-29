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"Закон - что дышло". Песков заявил о посягательствах на Конституцию Украины
"Закон - что дышло". Песков заявил о посягательствах на Конституцию Украины - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Закон - что дышло". Песков заявил о посягательствах на Конституцию Украины
Украинское законодательство не раз подвергалось посягательствам, там "закон - что дышло", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:37+0300
2024-05-29T11:37+0300
2024-05-29T11:37+0300
дмитрий песков
законы
украина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украинское законодательство не раз подвергалось посягательствам, там "закон - что дышло", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.20 мая закончился срок полномочий Владимира Зеленского, при этом выборы на украине отменили, Как отмечал президент России Владимир Путин, эдинственной легитимной властью в стране можно считать парламент и спикера Верховной рады Руслан Стефанчук.Стефанчук, в свою очередь, отказался от исполнения новых обязанностей.Пескову задали вопрос, правда ли, что на Украине "что только не творили" с Конституцией и законами. "Это действительно так. На них посягали неоднократно. И уж там точно "закон - что дышло", - ответил официальный представитель Кремля.Он добавил, что атрибуты политической и правовой системы на Украине присутствуют и должны функционировать, однако там есть определенные противоречия. На вопрос о легитимности киевских властей песков ответил, что сложившаяся ситуация требует юридической квалификации.
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дмитрий песков, законы, украина
Дмитрий Песков, законы, УКРАИНА
"Закон - что дышло". Песков заявил о посягательствах на Конституцию Украины
Песков заявил, что законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украинское законодательство не раз подвергалось посягательствам, там "закон - что дышло", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20 мая закончился срок полномочий Владимира Зеленского, при этом выборы на украине отменили, Как отмечал президент России Владимир Путин, эдинственной легитимной властью в стране можно считать парламент и спикера Верховной рады Руслан Стефанчук.
Стефанчук, в свою очередь, отказался от исполнения новых обязанностей.
Пескову задали вопрос, правда ли, что на Украине "что только не творили" с Конституцией и законами. "Это действительно так. На них посягали неоднократно. И уж там точно "закон - что дышло", - ответил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что атрибуты политической и правовой системы на Украине присутствуют и должны функционировать, однако там есть определенные противоречия. На вопрос о легитимности киевских властей песков ответил, что сложившаяся ситуация требует юридической квалификации.
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