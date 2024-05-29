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Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударе по ядерному паритету
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударе по ядерному паритету - 29.05.2024, ПРАЙМ
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударе по ядерному паритету
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету Москвы и Вашингтона после... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:58+0300
2024-05-29T12:58+0300
2024-05-29T12:58+0300
политика
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету Москвы и Вашингтона после попыток ВСУ нанести удары дронами в Краснодарском крае. Он назвал данный вопрос "специфическим". "Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство", — сказал Песков.
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сша, россия, дмитрий песков
Политика, США, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударе по ядерному паритету
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о нанесении ущерба ядерному паритету
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету Москвы и Вашингтона после попыток ВСУ нанести удары дронами в Краснодарском крае.
Он назвал данный вопрос "специфическим".
"Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство", — сказал Песков.