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Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми письмами от банков

Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми письмами от банков - 29.05.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми письмами от банков

Мошенники используют новую схему для принуждения граждан взять кредит, переписываются с жертвами по почте, используя узнаваемые логотипы, направляют... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:16+0300

2024-05-29T06:16+0300

2024-05-29T06:16+0300

экономика

банки

письма мошенников

мошенничество

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мошенники используют новую схему для принуждения граждан взять кредит, переписываются с жертвами по почте, используя узнаваемые логотипы, направляют предзаполненные заявки на получение кредитов, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Мошенники начали переводить второй этап развития схемы в переписку по почте. Письмо оформляется узнаваемыми логотипами. Фактически жертве никто не звонит (о чем уже много раз предупреждали в общественном пространстве). Напротив, жертве предлагается самой принять решение – звонить или нет. Важно понимать, что, если сотрудники Госуслуг действительно никому не звонят, то вот письма от сервиса приходят всем нам регулярно", - сообщила Храпунова. Поэтому, по ее словам, такой способ контакта и вызвал доверие жертвы, которая обратилась к специалистам. По данным Храпуновой, традиционно жертва сообщила мошенникам код доступа к сервису Госуслуги, поверив в легенду о том, что срок действия сим-карты истекает и требуется продление. "Жертва, осознав факт взлома аккаунта, предприняла попытку обратиться в полицию, однако участковый предложил написать заявление на следующий день в связи с окончанием рабочего дня. Также были предприняты попытки сообщить Госуслугам о взломе и проконсультироваться о дальнейших действиях", - рассказали в "Мошеловке". Злоумышленники отправили жертве письмо на почту якобы от Госуслуг о том, что "мошенниками совершен вход в аккаунт". Жертва позвонила по указанному в письме номеру телефона, где ей пообещали помочь разобраться в течение 12 часов. На следующий день, по данным платформы, жертве позвонили и сообщили, что данные из личного кабинета в Госуслугах скопированы, а помочь сможет только "сотрудник Центробанка". Последний сообщил о необходимости заключения специального договора для работы с физическим лицом. Одновременно с этим жертве позвонил "следователь", сообщивший о возбуждении уголовного дела. Далее они сообщили жертве, что на ее имя мошенниками отправлены заявки на получение кредитов, некоторые находятся в стадии зачисления на счета. "Для оперативного закрытия этих заявок жертва должна была срочно заполнить заявления на получение кредитов в этих банках от себя. Предзаполненные заявки уже были направлены на почту жертвы. Она должна были лишь их распечатать, подписать и быстро пойти в банки, перечисленные обманщиками", - поделились в "Мошеловке". По их данным, два банка выдали жертве кредиты наличными, другой системообразующий банк отказал в выдаче кредита, а также ввел на месяц запрет на выдачу жертве кредитов в этой кредитной организации. "Все полученные наличные деньги жертва внесла через банкомат на счет, указанный мошенниками, поскольку они убедили ее в том, что кредиты выдавались фактически не банками, а неким Казначейством в рамках расследуемого уголовного дела. Поэтому она поверила, что деньги зачисляются как раз на счет Казначейства", - пояснили эксперты. В свою очередь Храпунова отметила, что в этой истории мошенники воспользовались совпадением случайностей – жертва не знала верный алгоритм действий для контакта с представителями Госуслуг, но искала его, а также ожидала звонка из полиции. Кроме того, по ее словам, мошенники начали по почте направлять предзаполненные заявки на получение кредитов. "Таким образом облегчается задача мошенников, усыпляется бдительность жертвы, сокращается "интервал сомнений", которые могут возникнуть, когда заявку жертва оформляет через личный кабинет банка, а затем должна сделать перевод самостоятельно на какой-то "безопасный" счет. Документы заполнены, ничего делать и искать не надо, подписал - отнеси в банк", - рассказала Храпунова. Также она указала, что мошенники не использовали привычное выражение "безопасный счет", который, по мнению экспертов, для многих людей уже выступает своеобразным триггером, указывающим на общение со злоумышленниками. "Оно было заменено на легенду о Казначействе и счете, открытом в нем", - добавила она. Специалист посоветовала не сообщать никому коды из смс. Также она напомнила, что сервис Госуслуг будет проводить работы в связи с признаками компрометации аккаунта только в случае обращения владельца аккаунта, а Центральный банк не работает в инициативном порядке с физическими лицами даже в исключительных случаях, а коммуникация с учреждением выстраивается только в ответ на поступившее обращение. "Перекрыть" заявку на кредит другой заявкой невозможно. Деньги в банк или МФО возвращать должен тот, кто их брал. Поэтому переводить заемные средства неизвестным лицам нельзя ни под каким предлогом", - подчеркнула Храпунова.

https://1prime.ru/20240524/moshenniki-848451698.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, письма мошенников, мошенничество