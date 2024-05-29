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Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей
Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей - 29.05.2024, ПРАЙМ
Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей
Посольство России в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол России в... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:34+0300
2024-05-29T10:34+0300
экономика
россия
турция
платежи
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АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. Посольство России в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов."Подтвердить сообщение посольство не может. Откуда они это взяли - ума не приложу", — сказал глава дипведомства.Ранее СМИ опубликовали информацию об обещании со стороны кредитных организаций Турции в июне расширить прием платежей.Ерхов в свою очередь подчеркнул, что ситуация с платежами между Россией и Турцией остается напряженной, а Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.Российская сторона уже неоднократно заявляла о том, что способна справиться с санкционным давлением, которое оказывается уже в течение нескольких лет. Москва также отмечала, что Западу не хватает смелости признать неэффективность антироссийских санкций.
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россия, турция, платежи
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, платежи
10:34 29.05.2024
 
Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей

Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей из РФ

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. Посольство России в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
"Подтвердить сообщение посольство не может. Откуда они это взяли - ума не приложу", — сказал глава дипведомства.
Ранее СМИ опубликовали информацию об обещании со стороны кредитных организаций Турции в июне расширить прием платежей.
Ерхов в свою очередь подчеркнул, что ситуация с платежами между Россией и Турцией остается напряженной, а Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
Российская сторона уже неоднократно заявляла о том, что способна справиться с санкционным давлением, которое оказывается уже в течение нескольких лет. Москва также отмечала, что Западу не хватает смелости признать неэффективность антироссийских санкций.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Турецкий госбанк прокомментировал вероятное расширение платежей из России
09:59
 
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