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Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей

Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей - 29.05.2024, ПРАЙМ

Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей

Посольство России в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол России в... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:34+0300

2024-05-29T10:34+0300

2024-05-29T10:34+0300

экономика

россия

турция

платежи

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АНКАРА, 29 мая - ПРАЙМ. Посольство России в Турции не подтверждает сообщения о расширении платежей из России в Турцию в июне. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов."Подтвердить сообщение посольство не может. Откуда они это взяли - ума не приложу", — сказал глава дипведомства.Ранее СМИ опубликовали информацию об обещании со стороны кредитных организаций Турции в июне расширить прием платежей.Ерхов в свою очередь подчеркнул, что ситуация с платежами между Россией и Турцией остается напряженной, а Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.Российская сторона уже неоднократно заявляла о том, что способна справиться с санкционным давлением, которое оказывается уже в течение нескольких лет. Москва также отмечала, что Западу не хватает смелости признать неэффективность антироссийских санкций.

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россия, турция, платежи