https://1prime.ru/20240529/poezd-848640570.html
Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде
Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде - 29.05.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде
Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:13+0300
2024-05-29T13:13+0300
2024-05-29T13:19+0300
происшествия
мчс
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/76767/90/767679025_0:131:1500:975_1920x0_80_0_0_0e28146b3d9e8d5cf814c4973651b8dd.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, выступая на Форуме социальной рекламы. Он отметил, что для нанесения максимального урона "подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне". При этом вагон "будет собираться", то есть сдавливаться на той скорости, которую разовьет локомотив, и вагоны будут догонять следующие. "Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", — пояснил Куренков.
https://1prime.ru/20240528/oteli-848582847.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76767/90/767679025_92:0:1425:1000_1920x0_80_0_0_adbee05b6750dc8f7571e65797663561.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс, теракт
Происшествия, МЧС, теракт
Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде
Глава МЧС Куренков: середина и конец поезда — самые безопасные при терактах с подрывом
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, выступая на Форуме социальной рекламы.
Он отметил, что для нанесения максимального урона "подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне". При этом вагон "будет собираться", то есть сдавливаться на той скорости, которую разовьет локомотив, и вагоны будут догонять следующие.
"Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", — пояснил Куренков.
Россиянам рассказали, где их ждут самые дешевые трехзвездочные отели