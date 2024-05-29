https://1prime.ru/20240529/poezd-848640570.html

Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде

Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде - 29.05.2024, ПРАЙМ

Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде

Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков,... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:13+0300

2024-05-29T13:13+0300

2024-05-29T13:19+0300

происшествия

мчс

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/76767/90/767679025_0:131:1500:975_1920x0_80_0_0_0e28146b3d9e8d5cf814c4973651b8dd.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, выступая на Форуме социальной рекламы. Он отметил, что для нанесения максимального урона "подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне". При этом вагон "будет собираться", то есть сдавливаться на той скорости, которую разовьет локомотив, и вагоны будут догонять следующие. "Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", — пояснил Куренков.

https://1prime.ru/20240528/oteli-848582847.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мчс, теракт