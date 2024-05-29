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Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде
Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде - 29.05.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде
Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:13+0300
2024-05-29T13:19+0300
происшествия
мчс
теракт
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, выступая на Форуме социальной рекламы. Он отметил, что для нанесения максимального урона "подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне". При этом вагон "будет собираться", то есть сдавливаться на той скорости, которую разовьет локомотив, и вагоны будут догонять следующие. "Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", — пояснил Куренков.
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мчс, теракт
Происшествия, МЧС, теракт
13:13 29.05.2024 (обновлено: 13:19 29.05.2024)
 
Глава МЧС назвал самые безопасные места при теракте в поезде

Глава МЧС Куренков: середина и конец поезда — самые безопасные при терактах с подрывом

© fotolia.com / mikolai shumanskiРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / mikolai shumanski
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Находящиеся в середине и конце состава поезда места являются самыми безопасными при терактах с подрывом. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, выступая на Форуме социальной рекламы.
Он отметил, что для нанесения максимального урона "подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне". При этом вагон "будет собираться", то есть сдавливаться на той скорости, которую разовьет локомотив, и вагоны будут догонять следующие.
"Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", — пояснил Куренков.
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