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Швеция выделит Киеву более одного миллиарда долларов помощи, пишут СМИ

Швеция выделит Киеву более одного миллиарда долларов помощи, пишут СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Швеция выделит Киеву более одного миллиарда долларов помощи, пишут СМИ

Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), передает Agence... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:26+0300

2024-05-29T10:26+0300

2024-05-29T10:26+0300

экономика

швеция

украина

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), передает Agence France Press со ссылкой на вице-премьера и министра энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш. "Швеция поддерживает Украину с помощью уже 16-го пакета, это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон", - заявила Буш. В марте шведский парламентский комитет по финансам поддержал предложение правительства отправить Украине военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы и оказать финансовую поддержку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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швеция, украина, финансы