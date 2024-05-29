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Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям - 29.05.2024, ПРАЙМ
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Предложения Министерства финансов России по совершенствованию налоговой системы получили одобрение от комиссии правительства по законопроектной деятельности,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:06+0300
2024-05-29T11:06+0300
2024-05-29T11:15+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предложения Министерства финансов России по совершенствованию налоговой системы получили одобрение от комиссии правительства по законопроектной деятельности, соответствующие изменения рассмотрят 30 мая. Об этом говорится в публикации кабмина в Telegram.Минфин 28 мая опубликовал материалы, в которых содержались предложения по налоговой реформе."Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы", - отметили в публикации.В правительстве добавили, что предложения изучат в четверг, 30 мая. Затем работа по налоговой системе продолжится на площадке Государственной Думы вместе с парламентом, бизнесом, экспертами, а также общественными объединениями.
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правительство рф, минфин рф
Налоги, Правительство РФ, Минфин РФ
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Кабмин рассмотрит пакет изменений по совершенствованию налоговой системы 30 мая
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предложения Министерства финансов России по совершенствованию налоговой системы получили одобрение от комиссии правительства по законопроектной деятельности, соответствующие изменения рассмотрят 30 мая. Об этом говорится в публикации кабмина в Telegram.
Минфин 28 мая опубликовал материалы, в которых содержались предложения по налоговой реформе.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы", - отметили в публикации.
В правительстве добавили, что предложения изучат в четверг, 30 мая. Затем работа по налоговой системе продолжится на площадке Государственной Думы вместе с парламентом, бизнесом, экспертами, а также общественными объединениями.
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