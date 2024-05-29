https://1prime.ru/20240529/prodazha-848648429.html
Британскую Королевскую почту продадут чешскому миллиардеру, пишут СМИ
Британскую Королевскую почту продадут чешскому миллиардеру, пишут СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Британскую Королевскую почту продадут чешскому миллиардеру, пишут СМИ
Совет директоров International Distribution Services (IDF), владеющей британской королевской почтой Royal Mail, одобрил предложение о поглощении от компании... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:02+0300
2024-05-29T16:02+0300
2024-05-29T17:31+0300
великобритания
почта
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_d5c2b3691ea46475983e221c0a39da83.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Совет директоров International Distribution Services (IDF), владеющей британской королевской почтой Royal Mail, одобрил предложение о поглощении от компании чешского миллиардера Даниэля Кржетинского "EP Group", сообщает газета Guardian. "Сделка по поглощению Royal Mail стала еще ближе после того, как ее владелец согласовал условия сделки на 3,57 миллиардов фунтов стерлингов по переходу контроля чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому", - сказано в статье. Компания Кржетинского уже владеет примерно 27% акций. Условия сделки предусматривают сохранение фиксированного тарифа почтовых переводов для клиентов на пять лет, сохранение базовых окладов и льгот для сотрудников на два года, недопущение изменений в брендинге или правах на владение Royal Mail на три года, а также сохранение налогового резидентства компании в Великобритании. Вопрос об одобрении сделки будет вынесен на голосование на следующем собрании акционеров IDS в сентябре. Кроме того, сделка может быть заблокирована правительством на основании положений Закона о национальной безопасности и инвестициях, сказано в статье.
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_234:0:2765:1898_1920x0_80_0_0_95d076b895a63e9f51236e5c3e1c2f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, почта
Британскую Королевскую почту продадут чешскому миллиардеру, пишут СМИ
Чешский миллиардер Кржетинской договорился о покупке Royal Mail за £3,57 млрд
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Совет директоров International Distribution Services (IDF), владеющей британской королевской почтой Royal Mail, одобрил предложение о поглощении от компании чешского миллиардера Даниэля Кржетинского "EP Group", сообщает газета Guardian.
"Сделка по поглощению Royal Mail стала еще ближе после того, как ее владелец согласовал условия сделки на 3,57 миллиардов фунтов стерлингов по переходу контроля чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому", - сказано в статье.
Компания Кржетинского уже владеет примерно 27% акций. Условия сделки предусматривают сохранение фиксированного тарифа почтовых переводов для клиентов на пять лет, сохранение базовых окладов и льгот для сотрудников на два года, недопущение изменений в брендинге или правах на владение Royal Mail на три года, а также сохранение налогового резидентства компании в Великобритании.
Вопрос об одобрении сделки будет вынесен на голосование на следующем собрании акционеров IDS в сентябре. Кроме того, сделка может быть заблокирована правительством на основании положений Закона о национальной безопасности и инвестициях, сказано в статье.