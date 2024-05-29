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На ВЭФ сделали мрачный прогноз по экономическому росту в Европы - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240529/prognoz-848642119.html
На ВЭФ сделали мрачный прогноз по экономическому росту в Европы
На ВЭФ сделали мрачный прогноз по экономическому росту в Европы - 29.05.2024, ПРАЙМ
На ВЭФ сделали мрачный прогноз по экономическому росту в Европы
Прогнозы экономического роста для Европы в 2024 году остаются более мрачными, чем для других регионов мира, говорится в опубликованном отчете на сайте... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:34+0300
2024-05-29T13:34+0300
экономика
вэф
европа
экономический рост
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ЖЕНЕВА, 29 мая - ПРАЙМ. Прогнозы экономического роста для Европы в 2024 году остаются более мрачными, чем для других регионов мира, говорится в опубликованном отчете на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) о прогнозах ведущих экономистов на 2024 год. "Перспективы экономического роста для Европы остаются мрачными, и почти 70% экономистов прогнозируют слабый рост до конца 2024 года. Ожидается, что в других регионах общий рост будет умеренным, с небольшим улучшением по сравнению с предыдущим опросом", - сказано в документе. Прогнозы роста улучшились во всем мире, и особенно насчет США, где 97% из ведущих экономистов ВЭФ ожидают умеренного или сильного роста в этом году по сравнению с 59% в январе. "Азиатские экономики также выглядят устойчивыми, и все респонденты прогнозируют, по крайней мере, умеренный рост в регионах Южной Азии, Восточной Азии и Тихого океана. Ожидания в отношении Китая немного менее оптимистичны: три четверти ожидают умеренного роста и только 4% ожидают сильного роста в этом году", - добавляется в отчёте. В документе уточняется, что эти прогнозы основаны на ответах 63 экономистов из крупных транснациональных корпораций.
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вэф, европа, экономический рост
Экономика, ВЭФ, ЕВРОПА, экономический рост
13:34 29.05.2024
 
На ВЭФ сделали мрачный прогноз по экономическому росту в Европы

На ВЭФ увидели мрачные перспективы для экономического роста Европы

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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ЖЕНЕВА, 29 мая - ПРАЙМ. Прогнозы экономического роста для Европы в 2024 году остаются более мрачными, чем для других регионов мира, говорится в опубликованном отчете на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) о прогнозах ведущих экономистов на 2024 год.
"Перспективы экономического роста для Европы остаются мрачными, и почти 70% экономистов прогнозируют слабый рост до конца 2024 года. Ожидается, что в других регионах общий рост будет умеренным, с небольшим улучшением по сравнению с предыдущим опросом", - сказано в документе.
Прогнозы роста улучшились во всем мире, и особенно насчет США, где 97% из ведущих экономистов ВЭФ ожидают умеренного или сильного роста в этом году по сравнению с 59% в январе.
"Азиатские экономики также выглядят устойчивыми, и все респонденты прогнозируют, по крайней мере, умеренный рост в регионах Южной Азии, Восточной Азии и Тихого океана. Ожидания в отношении Китая немного менее оптимистичны: три четверти ожидают умеренного роста и только 4% ожидают сильного роста в этом году", - добавляется в отчёте.
В документе уточняется, что эти прогнозы основаны на ответах 63 экономистов из крупных транснациональных корпораций.
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ЭкономикаВЭФЕВРОПАэкономический рост
 
 
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