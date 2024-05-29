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"Яндекс Образование" запустило единые программы для студентов-разработчиков

"Яндекс Образование" запустило единые программы для студентов-разработчиков - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Образование" запустило единые программы для студентов-разработчиков

"Яндекс Образование" запустило единые программы для студентов-разработчиков, с нового учебного года будут запущены в 19 вузах по всей России, сообщили в... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T09:08+0300

2024-05-29T09:08+0300

2024-05-29T09:08+0300

яндекс

обучение

программисты

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Образование" запустило единые программы для студентов-разработчиков, с нового учебного года будут запущены в 19 вузах по всей России, сообщили в пресс-службе платформы. "Модули будут встроены в университетские курсы и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами "Яндекса". Обучение пройдут более 4000 студентов из 12 регионов: от Приморского края до Архангельской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые программы "Яндекс Образования" - первый пример, когда образовательный контент от IТ-компании одновременно интегрируется почти в двух десятках университетов по всей стране. "Любой российский вуз, готовящий IТ-специалистов, сможет внедрить в свои образовательные программы универсальные модули от экспертов "Яндекса", - отметили в пресс-службе. Студенты вторых-третьих курсов освоят работу с API-сервисами, объектно-ориентированное программирование, познакомятся с управлением серверной инфраструктурой и другими темами, которые позволят им освоить востребованные IТ-компетенции.

https://1prime.ru/20240528/vuzy-848574420.html

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яндекс, обучение, программисты