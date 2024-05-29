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Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров - 29.05.2024, ПРАЙМ
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров
Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:40+0300
2024-05-29T11:40+0300
2024-05-29T11:40+0300
антон алиханов
россия
промышленность
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития собственного производства, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Сейчас где-то половина оборота непродовольственного у нас это импорт. Это примерно 10 триллионов рублей, то есть объем рынка гигантский, и это большой простор для инвестиций, для развития собственного производства. Уверен, что эту широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить", - сказал он."Тем более что по целому ряду направлений у нас серьезно недозагружены мощности, если говорить, например, про косметику, парфюмерию, такие сегменты, там в общем-то загрузка на разных заводах от 40% до 60%, то есть, есть куда расти", - добавил Алиханов.Он также рассказал, что доля онлайн-торговли в РФ в общем объеме розничных продаж превысила 14%.
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антон алиханов, россия, промышленность
Антон Алиханов, РОССИЯ, Промышленность
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров
Алиханов: в РФ есть большой потенциал развития производства непродовольственных товаров
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития собственного производства, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас где-то половина оборота непродовольственного у нас это импорт. Это примерно 10 триллионов рублей, то есть объем рынка гигантский, и это большой простор для инвестиций, для развития собственного производства. Уверен, что эту широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить", - сказал он.
"Тем более что по целому ряду направлений у нас серьезно недозагружены мощности, если говорить, например, про косметику, парфюмерию, такие сегменты, там в общем-то загрузка на разных заводах от 40% до 60%, то есть, есть куда расти", - добавил Алиханов.
Он также рассказал, что доля онлайн-торговли в РФ в общем объеме розничных продаж превысила 14%.
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"