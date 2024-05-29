Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240529/proizvodstvo-848635073.html
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров - 29.05.2024, ПРАЙМ
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров
Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:40+0300
2024-05-29T11:40+0300
антон алиханов
россия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590431_0:36:3170:1819_1920x0_80_0_0_96e67900364d55ef49327752671f19f9.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития собственного производства, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Сейчас где-то половина оборота непродовольственного у нас это импорт. Это примерно 10 триллионов рублей, то есть объем рынка гигантский, и это большой простор для инвестиций, для развития собственного производства. Уверен, что эту широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить", - сказал он."Тем более что по целому ряду направлений у нас серьезно недозагружены мощности, если говорить, например, про косметику, парфюмерию, такие сегменты, там в общем-то загрузка на разных заводах от 40% до 60%, то есть, есть куда расти", - добавил Алиханов.Он также рассказал, что доля онлайн-торговли в РФ в общем объеме розничных продаж превысила 14%.
https://1prime.ru/20240515/rostekh-848215015.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590431_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2c5fd583782edb2e8accf57bb09654f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон алиханов, россия, промышленность
Антон Алиханов, РОССИЯ, Промышленность
11:40 29.05.2024
 
Алиханов отметил потенциал России для выпуска непродовольственных товаров

Алиханов: в РФ есть большой потенциал развития производства непродовольственных товаров

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития собственного производства, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас где-то половина оборота непродовольственного у нас это импорт. Это примерно 10 триллионов рублей, то есть объем рынка гигантский, и это большой простор для инвестиций, для развития собственного производства. Уверен, что эту широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить", - сказал он.
"Тем более что по целому ряду направлений у нас серьезно недозагружены мощности, если говорить, например, про косметику, парфюмерию, такие сегменты, там в общем-то загрузка на разных заводах от 40% до 60%, то есть, есть куда расти", - добавил Алиханов.
Он также рассказал, что доля онлайн-торговли в РФ в общем объеме розничных продаж превысила 14%.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Алиханов и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
15 мая, 19:22
 
Антон АлихановРОССИЯПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала