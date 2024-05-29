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Промышленное производство в России выросло на 3,9 процента

Промышленное производство в России выросло на 3,9 процента - 29.05.2024, ПРАЙМ

Промышленное производство в России выросло на 3,9 процента

Промышленное производство в России в апреле выросло на 3,9% в годовом выражении после роста на 4% в марте, в месячном - снизилось на 4,9%, свидетельствуют... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T19:30+0300

2024-05-29T19:30+0300

2024-05-29T19:30+0300

экономика

росстат

апрель

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в апреле выросло на 3,9% в годовом выражении после роста на 4% в марте, в месячном - снизилось на 4,9%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил: в январе-апреле 2024 года по сравнению с январем-апрелем 2023 года - 105,2%; в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года – 103,9%, по сравнению с мартом 2024 года – 95,1%", - говорится в документе. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в апреле в годовом выражении снизилось на 1,7% после роста на 0,4% в марте; за январь-апрель рост составил 0,4%. Обрабатывающая промышленность в апреле ускорила рост в годовом выражении до 8,3% с 6% месяцем ранее; за январь-апрель рост оценивается в 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в апреле в годовом выражении замедлило рост до 2,3% с 4,6% в марте (в январе-апреле - рост на 4,1% в годовом исчислении). Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в апреле снизилось на 0,8% в годовом выражении после увеличения на 4,1% в марте (по итогам января-апреля - рост на 3,8% год к году).

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росстат, апрель