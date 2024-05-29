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Индия может возобновить импорт российской пшеницы, пишет СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Индия может возобновить импорт российской пшеницы, пишет СМИ
Индия может возобновить импорт российской пшеницы, пишет СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Индия может возобновить импорт российской пшеницы, пишет СМИ
Индия может отказаться от налога на импорт пшеницы и после шестилетнего перерыва возобновить поставки из-за рубежа, в том числе из России, чтобы пополнить... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:00+0300
2024-05-29T16:00+0300
индия
россия
пшеница
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – ПРАЙМ. Индия может отказаться от налога на импорт пшеницы и после шестилетнего перерыва возобновить поставки из-за рубежа, в том числе из России, чтобы пополнить запасы зерна и стабилизировать растущие цены, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники. "Ожидается, что Нью-Дели откажется от 40-процентного налога на импорт пшеницы в этом году, … что откроет возможность частным торговцам и мукомольным предприятиям покупать у таких производителей, как Россия", - сообщает издание, отмечая, что решение об отмене налога может быть принято после выборов в парламент Индии, которые завершатся 4 июня. Последний раз Индия импортировала пшеницу в 2017-2018 финансовом году (завершился в марте 2018 года). Как отметили источники издания, импорт от 3 до 5 миллионов метрических тонн пшеницы избавит власти Индии от необходимости продавать большое количество зерна из резервов. Запасы пшеницы на государственных складах в апреле упали до 7,5 миллиона тонн, самого низкого уровня за 16 лет, после того как правительство было вынуждено продать более 10 миллионов тонн зерна мукомольным предприятиям, чтобы сдержать цены. Эксперты прогнозируют, что урожай пшеницы в Индии в этом году будет на 6,25% ниже правительственной оценки в 112 миллионов метрических тонн. При этом внутренние цены остаются выше установленной государством минимальной закупочной цены в 2 275 рупий (27,3 доллара) за 100 килограммов и в начале года начали расти.
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индия, россия, пшеница
ИНДИЯ, РОССИЯ, Пшеница
16:00 29.05.2024
 
Индия может возобновить импорт российской пшеницы, пишет СМИ

Economic Times: Индия может возобновить импорт пшеницы, в том числе из России

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – ПРАЙМ. Индия может отказаться от налога на импорт пшеницы и после шестилетнего перерыва возобновить поставки из-за рубежа, в том числе из России, чтобы пополнить запасы зерна и стабилизировать растущие цены, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники.
"Ожидается, что Нью-Дели откажется от 40-процентного налога на импорт пшеницы в этом году, … что откроет возможность частным торговцам и мукомольным предприятиям покупать у таких производителей, как Россия", - сообщает издание, отмечая, что решение об отмене налога может быть принято после выборов в парламент Индии, которые завершатся 4 июня.
Последний раз Индия импортировала пшеницу в 2017-2018 финансовом году (завершился в марте 2018 года).
Как отметили источники издания, импорт от 3 до 5 миллионов метрических тонн пшеницы избавит власти Индии от необходимости продавать большое количество зерна из резервов.
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Минсельхоз не будет пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна
27 мая, 15:13
Запасы пшеницы на государственных складах в апреле упали до 7,5 миллиона тонн, самого низкого уровня за 16 лет, после того как правительство было вынуждено продать более 10 миллионов тонн зерна мукомольным предприятиям, чтобы сдержать цены.
Эксперты прогнозируют, что урожай пшеницы в Индии в этом году будет на 6,25% ниже правительственной оценки в 112 миллионов метрических тонн. При этом внутренние цены остаются выше установленной государством минимальной закупочной цены в 2 275 рупий (27,3 доллара) за 100 килограммов и в начале года начали расти.
 
ИНДИЯРОССИЯПшеница
 
 
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