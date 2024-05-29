https://1prime.ru/20240529/putin-848641050.html
Путин поручил утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"
Путин поручил утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", следует из сообщения, опубликованного на сайте... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:23+0300
2024-05-29T13:23+0300
2024-05-29T13:23+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля."Правительству РФ утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", — сказано в поручении президента.Отмечается, что данный проект предусматривает создание федеральных круглогодичных курортов на побережьях пяти морей (Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского) и на озере Байкал.В рамках этого проекта планируется развитие территорий и создание новых курортов. Участниками национального проекта являются Крым, Краснодарский край, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Приморский край и Бурятия. Ответственность за осуществление этого поручения возложена на главу правительства России Михаила Мишутина.
https://1prime.ru/20240526/natsproekty-848522469.html
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россия, владимир путин
Путин поручил утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"
Путин поручил до 1 ноября утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству РФ утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", — сказано в поручении президента.
Отмечается, что данный проект предусматривает создание федеральных круглогодичных курортов на побережьях пяти морей (Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского) и на озере Байкал.
В рамках этого проекта планируется развитие территорий и создание новых курортов. Участниками национального проекта являются Крым, Краснодарский край, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Приморский край и Бурятия. Ответственность за осуществление этого поручения возложена на главу правительства России Михаила Мишутина.
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам