https://1prime.ru/20240529/putin-848641856.html

Путин обсудил с губернатором Оренбургской области восстановление региона

Путин обсудил с губернатором Оренбургской области восстановление региона - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин обсудил с губернатором Оренбургской области восстановление региона

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером обсудил восстановление региона после паводка. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:31+0300

2024-05-29T13:31+0300

2024-05-29T13:31+0300

владимир путин

оренбургская область

паводок

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером обсудил восстановление региона после паводка.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.Глава государства начал встречу с губернатором с обсуждения паводков."Знаю, что работа у вас идет. Тем не менее, есть один достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом. Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей. Что планируется в этой связи сделать?", - поинтересовался президент.Путин также призвал не затягивать с решением вопросов по ликвидации последствий паводков. Он также подчеркнул, что в этой связи Паслер может обращаться к главе государства по всем вопросам.В завершение встречи Путин пожелал губернатору Оренбуржья успехов на предстоящих выборах в регионе.

https://1prime.ru/20240529/britaniya-848639023.html

оренбургская область

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владимир путин, оренбургская область, паводок