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Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета

Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета

Повышение устойчивости экономики на основе технологического суверенитета важно, заявил президент России Владимир Путин. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:46+0300

2024-05-29T16:46+0300

2024-05-29T16:46+0300

экономика

владимир путин

технологический суверенитет

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Повышение устойчивости экономики на основе технологического суверенитета важно, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию."И, конечно, в числе национальных целей - повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений", - сказал он.Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, технологический суверенитет