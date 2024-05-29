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Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240529/putin-848650144.html
Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета
Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета
Повышение устойчивости экономики на основе технологического суверенитета важно, заявил президент России Владимир Путин. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:46+0300
2024-05-29T16:46+0300
экономика
владимир путин
технологический суверенитет
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Повышение устойчивости экономики на основе технологического суверенитета важно, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию."И, конечно, в числе национальных целей - повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений", - сказал он.Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.
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владимир путин, технологический суверенитет
Экономика, Владимир Путин, технологический суверенитет
16:46 29.05.2024
 
Путин призвал повысить устойчивость экономики на основе техсуверенитета

Путин указал на важность повышения устойчивости экономики на основе техсуверенитета

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Повышение устойчивости экономики на основе технологического суверенитета важно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
"И, конечно, в числе национальных целей - повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений", - сказал он.
Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.
В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.
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ЭкономикаВладимир Путинтехнологический суверенитет
 
 
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