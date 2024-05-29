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В Киеве заявили, что использовали разрешение Лондона бить ракетами по РФ - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В Киеве заявили, что использовали разрешение Лондона бить ракетами по РФ
В Киеве заявили, что использовали разрешение Лондона бить ракетами по РФ - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве заявили, что использовали разрешение Лондона бить ракетами по РФ
Киев имеет разрешение Лондона использовать поставляемые им ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ и уже применил данную возможность, заявил советник... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:19+0300
2024-05-29T10:19+0300
вооружения
великобритания
украина
storm shadow
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Киев имеет разрешение Лондона использовать поставляемые им ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ и уже применил данную возможность, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.По его словам, "уже есть прецедент" в части применения западного оружия — это Британия."Они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем", — сказал он в интервью агентству Bloomberg, комментируя обсуждения в ЕС возможности разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории. Сак также сообщил, что Украина создает свое оружие, которое уже также используется для нанесения ударов по России. Ранее издание Washington Post сообщало, что Лондон до сих пор официально не объявил о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее. Ранее агентство Reuters опубликовало сообщение, в котором говорится, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако через несколько часов в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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великобритания, украина, storm shadow
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Storm Shadow
10:19 29.05.2024
 
В Киеве заявили, что использовали разрешение Лондона бить ракетами по РФ

Сак: Киев уже пользуется разрешением Лондона бить ракетами Storm Shadow по РФ

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Киев имеет разрешение Лондона использовать поставляемые им ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ и уже применил данную возможность, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
По его словам, "уже есть прецедент" в части применения западного оружия — это Британия.
"Они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем", — сказал он в интервью агентству Bloomberg, комментируя обсуждения в ЕС возможности разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории.
Сак также сообщил, что Украина создает свое оружие, которое уже также используется для нанесения ударов по России.
Ранее издание Washington Post сообщало, что Лондон до сих пор официально не объявил о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее.
Ранее агентство Reuters опубликовало сообщение, в котором говорится, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако через несколько часов в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Страшный и нереальный. Западу пора дать ясный ответ о судьбе Украины
10:05
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАStorm Shadow
 
 
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