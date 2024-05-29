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В "Роснано" снова предупредили о риске банкротства

В "Роснано" снова предупредили о риске банкротства - 29.05.2024, ПРАЙМ

В "Роснано" снова предупредили о риске банкротства

Группа "Роснано" снова может оказаться на грани банкротства, если ей не предоставят допфинансирование для расчетов с кредиторами, следует из отчета компании,... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T22:31+0300

2024-05-29T22:31+0300

2024-05-29T22:39+0300

экономика

роснано

банкротство

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Группа "Роснано" снова может оказаться на грани банкротства, если ей не предоставят допфинансирование для расчетов с кредиторами, следует из отчета компании, который опубликован на портале Центра раскрытия корпоративной информации.На 31 декабря 2023 года оборотные активы "Роснано", как указывается в отчете, существенно превышали краткосрочные обязательства. Однако компания предполагает, что в обозримой перспективе может столкнуться с банкротством, поскольку ее активов может не хватить для выполнения обязательств, включая расходы на обслуживание кредитов. И возникла эта ситуация "в том числе в связи с неопределенностью прогнозов относительно сроков и (или) параметров реализации" активов.Поэтому, говорится в документе, в скором времени компании "потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера для обеспечения своевременного и полного выполнения эмитентом своих обязательств перед кредиторами".На текущий момент вопрос о предоставлении допфинансирования "Роснано" обсуждает с правительством, но никаких конкретных решений по этому поводу еще не принято.После ухода Анатолия Чубайса, долгое время занимавшего пост главы компании, "Роснано" осталась с многомиллиардным чистым убытком и огромными долгами. В октябре 2023-го корпорация впервые предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.

https://1prime.ru/20240522/porog-848409143.html

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роснано, банкротство