https://1prime.ru/20240529/rubl-848657024.html

Рубль сдал позиции после прохождения налогового периода

Рубль сдал позиции после прохождения налогового периода - 29.05.2024, ПРАЙМ

Рубль сдал позиции после прохождения налогового периода

Рубль в среду сдал позиции в парах с долларом, юанем и евро на фоне прохождения налогового периода: американская валюта выросла до 89,51 рубля, китайская – до... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T20:51+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Рубль в среду сдал позиции в парах с долларом, юанем и евро на фоне прохождения налогового периода: американская валюта выросла до 89,51 рубля, китайская – до 12,3 рубля, европейская - до 96,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 94 копейки, до 89,51 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,3 рубля, евро - на 49 копеек, до 96,93 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent к 20.13 мск снижается на 0,69%, до 83,36 доллара за баррель. РУБЛЬ ПРОДОЛЖИР УКРЕПЛЕНИЕ Рубль в среду ощутимо подешевел после уверенного роста в предыдущие дни, спровоцированного активной конвертацией экспортерами валюты под налоги перед пиком налогового периода мая: доллар максимально опускался до 88,43 рубля, юань – до 12,3 рубля, евро – до 96,14 рубля. По итогам торгов доллар вырос на 1,06%, евро - на 0,51%, юань – на 0,92%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 127,3 миллиарда рублей, долларами – 89,2 миллиарда рублей, евро – более 31,03 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. Завершение налогового периода лишило рубль части позиций, что было ожидаемо, замечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "Пара доллар-рубль вошла в зону 89-90 рублей и, по нашим оценкам, в ближайшие дни способна преодолеть круглую отметку вверх. Давление на рубль может формироваться и с другой стороны", - полагает аналитик. "Спрос на иностранную валюту со стороны импортеров будет активизироваться по мере разрешения трудностей с обслуживанием иностранными банками операций по российскому импорту, возникших из-за рисков вторичных санкций. Базово за рубль играют относительно высокие цены на нефть, жесткая ДКП, нормы возврата экспортной выручки и ежедневные интервенции ЦБ", - добавляет он. ПРОГНОЗЫ По прогнозу Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, в четверг доллар может колебаться в интервале 88-90 рублей, евро – в коридоре 96-98 рублей, юань – в районе 12,2-12,6 рубля. Буйволов из "БКС Мир инвестиций" дает прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 88,5-90,5 рублей.

https://1prime.ru/20240529/dollar-848625738.html

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