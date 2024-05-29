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ВТБ рассказал о креативности предпринимателей в вопросе избытка рупий

ВТБ рассказал о креативности предпринимателей в вопросе избытка рупий - 29.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ рассказал о креативности предпринимателей в вопросе избытка рупий

Креативность российских предпринимателей, преимущественно среднего и малого бизнеса, помогла разрешить вопрос с избытком рупий, возникшим в результате... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:09+0300

2024-05-29T10:09+0300

2024-05-29T10:09+0300

экономика

россия

втб

рупии

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Креативность российских предпринимателей, преимущественно среднего и малого бизнеса, помогла разрешить вопрос с избытком рупий, возникшим в результате дисбаланса в торговле с Индией, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Как выглядела проблема с рупиями: у нас был дисбаланс между экспортом в Индию и импортом из Индии. Как только экспортный поток выровнялся, а это означает, что наши предприниматели, прежде всего средний и малый бизнес, нашли товары, которые можно импортировать из Индии в Россию, то соответственно это породило спрос на тот навес рупий, который существовал от наших российских экспортеров. И эта рупия была распродана", - рассказал он. "У нас очень креативная страна с креативным населением и с креативными предпринимателями", - отметил Пьянов. Топ-менеджер добавил также, что спрос на рупию существует и сейчас. "Поэтому любая дополнительная рупия от любого экспорта легко продается. Таким образом, был урегулирован вопрос с избытком рупий", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, рупии