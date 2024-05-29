https://1prime.ru/20240529/ryabkov-848634957.html
Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков
Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков - 29.05.2024, ПРАЙМ
Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков
Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:37+0300
2024-05-29T11:37+0300
2024-05-29T12:25+0300
вооружения
россия
нато
сергей рябков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", — сказал дипломат.Рябков подчеркнул, что Россия не теряла времени и уже проводила исследовательские работы и меры подготовки к созданию таких систем. Он также подчеркнул, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами в свете выбранного западными странами пути эскалации.Рябков заключил, что коллективный Запад идет по пути разжигания конфликта, поэтому Россия ответит на любого рода провокации, защищая свою территориальную целостность.
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россия, нато, сергей рябков
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, Сергей Рябков
Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков
Рябков: агрессивные планы НАТО могут "уплотнить график" создания в России РСМД
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", — сказал дипломат.
Рябков подчеркнул, что Россия не теряла времени и уже проводила исследовательские работы и меры подготовки к созданию таких систем. Он также подчеркнул, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами в свете выбранного западными странами пути эскалации.
Рябков заключил, что коллективный Запад идет по пути разжигания конфликта, поэтому Россия ответит на любого рода провокации, защищая свою территориальную целостность.
Россия примет меры при размещении американских РСМД в Европе, заявил МИД