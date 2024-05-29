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Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков
Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков - 29.05.2024, ПРАЙМ
Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков
Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:37+0300
2024-05-29T12:25+0300
вооружения
россия
нато
сергей рябков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", — сказал дипломат.Рябков подчеркнул, что Россия не теряла времени и уже проводила исследовательские работы и меры подготовки к созданию таких систем. Он также подчеркнул, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами в свете выбранного западными странами пути эскалации.Рябков заключил, что коллективный Запад идет по пути разжигания конфликта, поэтому Россия ответит на любого рода провокации, защищая свою территориальную целостность.
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россия, нато, сергей рябков
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, Сергей Рябков
11:37 29.05.2024 (обновлено: 12:25 29.05.2024)
 
Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков

Рябков: агрессивные планы НАТО могут "уплотнить график" создания в России РСМД

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", — сказал дипломат.
Рябков подчеркнул, что Россия не теряла времени и уже проводила исследовательские работы и меры подготовки к созданию таких систем. Он также подчеркнул, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами в свете выбранного западными странами пути эскалации.
Рябков заключил, что коллективный Запад идет по пути разжигания конфликта, поэтому Россия ответит на любого рода провокации, защищая свою территориальную целостность.
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