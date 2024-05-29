https://1prime.ru/20240529/ryabkov-848634957.html

Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков

Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков - 29.05.2024, ПРАЙМ

Россия может ускорить производство РСМД, заявил Рябков

Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:37+0300

2024-05-29T11:37+0300

2024-05-29T12:25+0300

вооружения

россия

нато

сергей рябков

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Агрессивные действия НАТО могут ускорить создание и развертывание ракет средней и меньшей дальности в России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Агрессивные проявления со стороны НАТО в отношении нас и необходимость давать этим проявлениям максимально жесткий отпор и в этой сфере могут оказать определенное воздействие с точки зрения уплотнения графиков. Сдвижки графиков влево, а не вправо", — сказал дипломат.Рябков подчеркнул, что Россия не теряла времени и уже проводила исследовательские работы и меры подготовки к созданию таких систем. Он также подчеркнул, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами в свете выбранного западными странами пути эскалации.Рябков заключил, что коллективный Запад идет по пути разжигания конфликта, поэтому Россия ответит на любого рода провокации, защищая свою территориальную целостность.

https://1prime.ru/20231016/841990461.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, сергей рябков