Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240529/sanktsii-848639673.html
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии - 29.05.2024, ПРАЙМ
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии
Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:57+0300
2024-05-29T12:57+0300
экономика
венгрия
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/76/763457610_0:0:4252:2393_1920x0_80_0_0_ee273833087a34ff70e030eec82960ac.jpg
МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Глава венгерского внешнеполитического ведомства поговорил с журналистами после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником."Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС - ред.) провалилась. И это не политическое заявление... Это факт", - сказал он.Сийярто пояснил, что европейская экономика понесла значительные потери. По его словам, если бы все зависело от Венгрии, никаких санкций не было бы. Министр добавил, что не допустит включения в очередной пакет ограничений мер, которые повлияют на венгерскую экономику и сотрудничество с Россией.
https://1prime.ru/20240528/orban-848611585.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/76/763457610_0:0:3780:2835_1920x0_80_0_0_a9e45c6ba0e5cf2390c96c4f9e963d25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, ес, санкции против рф
Экономика, ВЕНГРИЯ, ЕС, санкции против РФ
12:57 29.05.2024
 
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что санкционная политика ЕС провалилась

© fotolia.com / DreadlockБудапешт
Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / Dreadlock
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства поговорил с журналистами после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
"Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС - ред.) провалилась. И это не политическое заявление... Это факт", - сказал он.
Сийярто пояснил, что европейская экономика понесла значительные потери.
По его словам, если бы все зависело от Венгрии, никаких санкций не было бы. Министр добавил, что не допустит включения в очередной пакет ограничений мер, которые повлияют на венгерскую экономику и сотрудничество с Россией.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Зря ломают голову: Орбан ответил ЕС на планы вернуть воинский призыв
Вчера, 17:13
 
ЭкономикаВЕНГРИЯЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала