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Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии - 29.05.2024, ПРАЙМ
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии
Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:57+0300
2024-05-29T12:57+0300
2024-05-29T12:57+0300
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МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Глава венгерского внешнеполитического ведомства поговорил с журналистами после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником."Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС - ред.) провалилась. И это не политическое заявление... Это факт", - сказал он.Сийярто пояснил, что европейская экономика понесла значительные потери. По его словам, если бы все зависело от Венгрии, никаких санкций не было бы. Министр добавил, что не допустит включения в очередной пакет ограничений мер, которые повлияют на венгерскую экономику и сотрудничество с Россией.
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венгрия, ес, санкции против рф
Экономика, ВЕНГРИЯ, ЕС, санкции против РФ
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что санкционная политика ЕС провалилась
МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства поговорил с журналистами после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
"Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС - ред.) провалилась. И это не политическое заявление... Это факт", - сказал он.
Сийярто пояснил, что европейская экономика понесла значительные потери.
По его словам, если бы все зависело от Венгрии, никаких санкций не было бы. Министр добавил, что не допустит включения в очередной пакет ограничений мер, которые повлияют на венгерскую экономику и сотрудничество с Россией.
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