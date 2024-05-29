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Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии

Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии - 29.05.2024, ПРАЙМ

Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии

Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:57+0300

2024-05-29T12:57+0300

2024-05-29T12:57+0300

экономика

венгрия

ес

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МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Санкционная политика Европейского союза провалилась, экономика Европы понесла большие потери. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Глава венгерского внешнеполитического ведомства поговорил с журналистами после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником."Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика (ЕС - ред.) провалилась. И это не политическое заявление... Это факт", - сказал он.Сийярто пояснил, что европейская экономика понесла значительные потери. По его словам, если бы все зависело от Венгрии, никаких санкций не было бы. Министр добавил, что не допустит включения в очередной пакет ограничений мер, которые повлияют на венгерскую экономику и сотрудничество с Россией.

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венгрия, ес, санкции против рф