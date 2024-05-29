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Не просто потеря денег. Чем грозит пользователям утечка данных СДЭК

Не просто потеря денег. Чем грозит пользователям утечка данных СДЭК - 29.05.2024, ПРАЙМ

Не просто потеря денег. Чем грозит пользователям утечка данных СДЭК

Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК, в результате служба доставки до сих пор не восстановила свои базы данных и не возобновила работу пунктов... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T02:02+0300

2024-05-29T02:02+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК, в результате служба доставки до сих пор не восстановила свои базы данных и не возобновила работу пунктов выдачи заказов. Это говорит о том, что сбой действительно серьезный и масштабный, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДанные пользователей уже получили сторонние лица, то есть утечка произошла. С какими целями злоумышленники захотят использовать эту информацию, покажет время. "К сожалению, диапазон их возможностей личные данные только расширяют", - полагает эксперт.Спам и звонки мошенников — самые очевидные варианты. Но многие из нас и так сталкиваются с этим практически ежедневно. Важнее другое — может ли эта информация позволить украсть деньги с карт клиентов СДЭКа?"Скорее всего, никакой повышенной опасности финансовых потерь сейчас нет, так как по-прежнему все банковские операции нужно подтверждать дополнительно с помощью sms-кода, звонка или пароля", - говорит Закарян. Избежать даже намека на неприятности поможет особая бдительность — количество попыток взлома может увеличиться.Гораздо серьезнее отразится на пользователях этой службы доставки задержка заказов — для многих важно получить их своевременно, так как через СДЭК заказывают даже лекарства и другие товары первой необходимости, отметил специалист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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