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СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи - 29.05.2024, ПРАЙМ
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи
СДЭК начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T21:13+0300
2024-05-29T21:13+0300
2024-05-29T21:17+0300
экономика
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. СДЭК начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора. "Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ. При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более 5000 ПВЗ", - сказано в сообщении. Сейчас компания работает над тем, чтобы восстановить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах. "Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи", - сообщил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. Ранее в среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя - это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений.
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сдэк, посылки
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи
СДЭК начал выдачу посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. СДЭК начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора.
"Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ. При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более 5000 ПВЗ", - сказано в сообщении.
Сейчас компания работает над тем, чтобы восстановить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах.
"Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи", - сообщил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
СДЭК не рассказал Роскомнадзору о масштабной утечке данных
Ранее в среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя - это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу.
СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений.