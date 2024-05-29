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Сербия вошла в тройку главных поставщиков товаров для летнего отдыха в РФ

Сербия вошла в тройку главных поставщиков товаров для летнего отдыха в РФ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Сербия вошла в тройку главных поставщиков товаров для летнего отдыха в РФ

Сербия по итогам 2023 года наряду с Китаем и Италией вошла в тройку главных экспортеров в Россию товаров для летнего отдыха, подсчитало РИА Новости на основании | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:00+0300

2024-05-29T06:00+0300

2024-05-29T06:00+0300

экономика

спортивные товары

сербия

летний отпуск

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Сербия по итогам 2023 года наряду с Китаем и Италией вошла в тройку главных экспортеров в Россию товаров для летнего отдыха, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade. Так, согласно доступным данным по торговле, за весь 2023 год Россия импортировала товаров для летних активностей и отдыха на 295 миллионов долларов. Для расчетов брались данные по поставкам купальников, солнцезащитных очков, шляп, больших зонтов, а также летнего спорт-инвентаря, например ракеток для тенниса, надувных мячей, плавательных принадлежностей. ГЛАВНЫЕ "ОРГАНИЗАТОРЫ" ЛЕТНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В этом году в тройку лидеров по поставкам в Россию вошла Сербия, поднявшись на третье место с четвертого с общим объемом поставок в 10,2 миллиона долларов. Первое и второе места за собой сохранили Китай и Италия с экспортом в 217 и 20,5 миллиона долларов соответственно. Также в число главных поставщиков летних товаров вошли Латвия (8 миллионов долларов) и Германия (5,8 миллиона), вытеснившие из пятерки Гонконг и Литву. Десятку замкнули Турция (5,2 миллиона), Польша (5 миллионов), Гонконг (4,7 миллиона), Литва (4,1 миллиона) и Хорватия (3,2 миллиона). Больше всего за год экспорт в РФ нарастили Хорватия - в 44 раза, и Маврикий - в 11 раз (до 80,9 тысячи долларов). Также заметнее всего выросли поставки из Бельгии - в 7 раз, до 26 тысяч долларов, Казахстана - в 5 раз, до 1,6 миллиона долларов, из Турции и Латвии - в 3 раза, и из Японии - вдвое, до 358 тысяч долларов. ГЛАВНЫЕ ПО КУПАЛЬНИКАМ И ЛАСТАМ Самая большая доля экспорта среди рассматриваемых товаров пришлась на купальные костюмы - почти две трети. Больше всего купальников для россиян приехало из Китая (73,8 миллиона долларов), Сербии (9,3 миллиона) и Италии (5 миллионов). Поставки вещей, которые помогут укрыться от солнца - солнцезащитных очков, шляп и пляжных зонтов - заняли долю в 32,1%, 2,6% и 2% соответственно. По очкам главным тоже стал Китай (58,8 миллиона долларов), а также Италия (14,5 миллиона) и Латвия (6,3 миллиона). Шляп больше всего Россия купила у Германии (4,3 миллиона долларов), Китая (2,2 миллиона) и Италии (392 тысячи долларов), а зонтов - у Китая (4,9 миллиона долларов), Турции (407,9 тысячи долларов) и Италии (356,2 тысячи). Абсолютным лидером Пекин стал в поставках Москве товаров для летнего спорта и других активностей - объемы экспорта составили 77,3 миллиона долларов. Следом за ним расположились Германия и Литва с 1,3 миллиона и 896,2 тысячи долларов соответственно.

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спортивные товары, сербия, летний отпуск