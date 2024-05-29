https://1prime.ru/20240529/siluanov-848648538.html

Силуанов объяснил предложенную градацию НДФЛ

Силуанов объяснил предложенную градацию НДФЛ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов объяснил предложенную градацию НДФЛ

Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил министр финансов РФ Антон | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:04+0300

2024-05-29T16:04+0300

2024-05-29T16:21+0300

налоги

антон силуанов

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Градация налога на доходы физических лиц (НДФЛ) была предложена именно такая, потому что запрос общества был на справедливость, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, об этом велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения", - сказал Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Мы давно не подходили так системно к изменениям, к совершенствованию налогового законодательства. Сейчас это назрело", - также сказал министр.Минфин во вторник предложил ряд изменений в налоговую систему России, среди которых - расширенная прогрессия НДФЛ. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.

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антон силуанов, прогрессивная шкала ндфл