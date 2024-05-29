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СК проверит сообщения о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

СК проверит сообщения о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже - 29.05.2024, ПРАЙМ

СК проверит сообщения о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Telegram-каналы сообщали об инциденте в воронежской школе №62 перед ЕГЭ, следователи начали проверку по факту. Об этом агентству РИА Новости рассказала... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T15:51+0300

2024-05-29T15:51+0300

2024-05-29T15:51+0300

следственный комитет

егэ

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Telegram-каналы сообщали об инциденте в воронежской школе №62 перед ЕГЭ, следователи начали проверку по факту. Об этом агентству РИА Новости рассказала представитель СУ СК России.Во вторник, 28 мая, Telegram-канал "Мой и твой Воронеж" публиковал отзыв, автор которого утверждал, что перед Единым государственным экзаменом по русскому языку школьниц при проверке "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали".Правительство Воронежской обрасти заявило о проведении служебного расследования, отметив, что нарушений не было. Однако на следующий день скандал начал набирать обороты: федеральные Telegram-каналы размещали подробности досмотров."По данному факту следователями регионального СУСК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказала представитель СУ СК.Позднее сообщалось, что информацию о нарушениях при досмотре проверит и воронежская прокуратура.Кроме того, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению провести совещание с регионами. По его словам, перегибов в организации ЕГЭ быть не должно.Произошедшее прокомментировала и зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. "Если все подтвердится, а детали у этой истории просто омерзительные, считаю - и буду настаивать - на строгом наказании", - сказала она.Депутат также добавила, что детям необходимо помогать снять стресс, а не усиливать его.

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следственный комитет, егэ