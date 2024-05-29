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СК проверит сообщения о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже
СК проверит сообщения о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже - 29.05.2024, ПРАЙМ
СК проверит сообщения о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже
Telegram-каналы сообщали об инциденте в воронежской школе №62 перед ЕГЭ, следователи начали проверку по факту. Об этом агентству РИА Новости рассказала... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T15:51+0300
2024-05-29T15:51+0300
2024-05-29T15:51+0300
следственный комитет
егэ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Telegram-каналы сообщали об инциденте в воронежской школе №62 перед ЕГЭ, следователи начали проверку по факту. Об этом агентству РИА Новости рассказала представитель СУ СК России.Во вторник, 28 мая, Telegram-канал "Мой и твой Воронеж" публиковал отзыв, автор которого утверждал, что перед Единым государственным экзаменом по русскому языку школьниц при проверке "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали".Правительство Воронежской обрасти заявило о проведении служебного расследования, отметив, что нарушений не было. Однако на следующий день скандал начал набирать обороты: федеральные Telegram-каналы размещали подробности досмотров."По данному факту следователями регионального СУСК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказала представитель СУ СК.Позднее сообщалось, что информацию о нарушениях при досмотре проверит и воронежская прокуратура.Кроме того, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению провести совещание с регионами. По его словам, перегибов в организации ЕГЭ быть не должно.Произошедшее прокомментировала и зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. "Если все подтвердится, а детали у этой истории просто омерзительные, считаю - и буду настаивать - на строгом наказании", - сказала она.Депутат также добавила, что детям необходимо помогать снять стресс, а не усиливать его.
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следственный комитет, егэ
Следственный комитет, ЕГЭ
СК проверит сообщения о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже
Следственный комитет проверит, раздевали ли школьников в Воронеже перед ЕГЭ
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Telegram-каналы сообщали об инциденте в воронежской школе №62 перед ЕГЭ, следователи начали проверку по факту. Об этом агентству РИА Новости рассказала представитель СУ СК России.
Во вторник, 28 мая, Telegram-канал "Мой и твой Воронеж" публиковал отзыв, автор которого утверждал, что перед Единым государственным экзаменом по русскому языку школьниц при проверке "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали".
Правительство Воронежской обрасти заявило о проведении служебного расследования, отметив, что нарушений не было. Однако на следующий день скандал начал набирать обороты: федеральные Telegram-каналы размещали подробности досмотров.
"По данному факту следователями регионального СУСК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказала представитель СУ СК.
Позднее сообщалось, что информацию о нарушениях при досмотре проверит и воронежская прокуратура.
Кроме того, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению провести совещание с регионами. По его словам, перегибов в организации ЕГЭ быть не должно.
Произошедшее прокомментировала и зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. "Если все подтвердится, а детали у этой истории просто омерзительные, считаю - и буду настаивать - на строгом наказании", - сказала она.
Депутат также добавила, что детям необходимо помогать снять стресс, а не усиливать его.